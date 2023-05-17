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Beşiktaş’ta 19 Mayıs coşkusu Melike Şahin konseri ile kutlanacak!

Beşiktaş’ta 19 Mayıs coşkusu Melike Şahin konseri ile kutlanacak!
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Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Melike Şahin’in sahne alacağı gençlik konseriyle kutlayacak.

Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşecek olan konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılarak vatandaşların 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Beşiktaş’ta coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek resmi törenle başlayacak. Ardından tüm vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Konseri’ etkinliğinde Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelecek. Saatler 19.00’ı gösterdiğinde Lapstekin Dj performansı için sahneye çıkacak. 21.00’da ise genç sanatçı Melike Şahin sevilen parçalarıyla Beşiktaşlı vatandaşlarla buluşacak.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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