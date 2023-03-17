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Beşiktaş'ta Anadolu'da Bir Kızım Var bağış sergisi düzenlenecek

Beşiktaş'ta Anadolu'da Bir Kızım Var bağış sergisi düzenlenecek
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Beltaş Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde çocukların eğitimine destek olmak amacıyla Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde "Anadolu'da Bir Kızım Var" adlı bağış sergisi düzenleyecek.

Beşiktaş’ta çocukların eğitim giderlerini karşılamak amacıyla bağış sergisi düzenlenecek. Beltaş Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gerçekleştirilecek bağış sergisinde birçok sanatçının eseri sergilenerek çocukların burs ve uzaktan eğitim ekipman ihtiyacı giderilecek.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan sergi 21 Mart - 15 Nisan günleri arasında Beltaş Vakfı, Devrim Erbil Vakfı, Upsd, IMOGA, (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) Piramid Yayıncılık kurumları ve birçok sanatçı ile ortak yürütülecek. Serginin gelirleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Anadolu'da Bir Kızım Var" projesinin izinli hesabına aktarılacak. Bağış karşılığı eser satın alan kişilerin kendilerine teslim edilecek.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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