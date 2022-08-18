Beşiktaş’ta olası İstanbul depremine karşı farkındalık paneli düzenlendi

Beşiktaş Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB) olası İstanbul depremine karşı farkındalık yaratmak için ‘’Depremin Afete Dönüşmesini Önleyebiliriz’’ paneli gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB) olası İstanbul depremine karşı farkındalık yaratmak için ‘’Depremin Afete Dönüşmesini Önleyebiliriz’’ paneli gerçekleştirdi. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilen panelde uzmanlar yaptıkları çalışmaları anlatarak sahada elde ettikleri bilgileri katılımcılarla paylaştı. Afete hazırlık kültürünün oluşturulması ve farkındalık yaratmanın önemini vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Yakın tarihimizde yaşanan depremlerin neden olduğu yıkımların, kayıpların ve acıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenler bellidir. Beşiktaş Belediyesi olarak, depreme hazırlıkta bir yandan halkımızı bilinçlendirme çalışmalarını yürütürken diğer yandan da ilçemizdeki riskli yapıların dönüşümü için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi olası İstanbul depremine karşı toplumsal bilinci artırmak için Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda ‘Depremin Afete Dönüşmesini Önleyebiliriz’ paneli düzenledi. TMMOB iş birliğinde gerçekleşen panele Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Oylum Işık, İMO 2. Başkanı Nusret Suna, İMO İstanbul Şube Başkanı Fusun Sümer, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, İMO İstanbul Şubesi Hukuk Müşavirleri Berfin Altınışık ve Recai Ak katıldı. Panelde uzmanlar sahada yaptıkları çalışmaları katılımcılara anlatarak olası İstanbul depremine karşı halkın bilinçsiz ve hazırlıksız olduğunu ifade etti.

‘’DEPREM TOPLANMA ALANLARI İMARA AÇILMAMALI, ALT YAPILARI GELİŞTİRİLMELİ’’

İMO İstanbul Şube Başkanı Fusun Sümer, deprem toplanma alanlarının imara açılmaması gerektiğini belirterek altyapı çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Olası İstanbul depremi için ulusal seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki fay hattını düzenli olarak izlediklerini ifade etti.

‘’DEPREM ODAKLI DÖNÜŞÜM İÇİN TEKNİK VE HUKUKİ DESTEK VERİYORUZ’’

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden Sorumlu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Oylum Işık, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün kurulduğunu belirterek, belediyenin olası İstanbul depremine karşı yaptığı çalışmaları anlattı.

‘’Depreme nasıl hazırlanmalıyız, toplanma alanlarıyla ilgili neler yapabiliriz bu konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplanma alanlarının afet anında altyapısıyla beraber hazır hale gelmesi gerekiyor. 2022 yılı AFAD tarafından tatbikat yılı ilan edildi. Biz de bu kapsamda bu sene Mart ve Ağustos aylarında farklı sivil toplum örgütleriyle beraber tatbikatlar gerçekleşirdik. Biz bir İştirak şirketi kurduk, bu iştirak şirketi aslında bizim komşularımızın sadece dönüşüm ve buradan bir kazanç elde etmek değil. Deprem odaklı dönüşüm için komşularımıza ihtiyaç duydukları hukuki ve teknik destek veriyoruz. Hak kayıplarının önüne geçiyor ve soruna kalıcı çözümler getiriyoruz.”

Panel, yönetmen Ethem Özgüven’in 17 Ağustos Marmara Depremi’ni konu alan ‘’Beklemek’’ isimli belgesel filmiyle son buldu.