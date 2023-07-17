Beşiktaş’ta sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı tanıtımı gerçekleştirilecek

Beşiktaş Belediyesi, İBB İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Four Seasons Hotel’de 19 Temmuz (Çarşamba) günü düzenlenecek olan toplantıda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi hedefleriyle ilgili yapılacak olan çalışmaları anlatacak.

Beşiktaş Belediyesi, İBB İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Four Seasons Hotel’de 19 Temmuz (Çarşamba) günü düzenlenecek olan toplantıda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi hedefleriyle ilgili yapılacak olan çalışmaları anlatacak. Beşiktaş’ta iklim değişikliyle ilgili olan mücadele kapsamında İBB İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi hedeflerini içeren tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.