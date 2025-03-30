Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’tan Silivri’den bayram mesajı

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tüm çalışmalarını tamamlayarak kenti bayrama hazır hale getirdi. Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir bayram mesajı iletti. Başkan Çalık mesajında, “Beylikdüzü’ne, İstanbul’a ve ülkemizin güzel insanlarına güzel bir bayram diliyorum. Bu ayrılık bir gün son bulacak. O güzel bayramlarda yine yan yana olacağız” ifadelerine yer verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki şehit kabirleri ve ibadethanelerdeki bakım, onarım ve temizlik işlemlerini tamamlayarak kenti bayrama hazır hale getirdi. Öte yandan tüm hazırlıkların yanı sıra her bayram olduğu gibi bu bayram da; Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı eski ve yeni Mezarlık ile Gürpınar Mezarlığı’nda Kuran-ı Kerim okutularak kabirler duasız bırakılmadı. Kabristan ziyaretlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaşan ve daha sonra bayram öncesi son iş gününde belediye çalışanları ile bir araya gelen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Silivri’den sizlere Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın selamını getirdim. Kendisi tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramını kutluyor. Çocukların gözlerinden öpüyor, büyüklere selamlarını iletiyor. Buruk bir bayram geçireceğiz bu bayram. Ancak bu süreci hep birlikte inşallah daha güçlü şekilde atlatacağız. Daha çok çalışarak başkanımıza emanetini teslim edeceğiz. Önümüzdeki bayrama kadar başkanımızın aramızda olacağına inancım tam. Tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Çalık: Bizi sevgi kurtaracak, iyilik kurtaracak, dayanışma kurtaracak

Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir bayram mesajı iletti. Başkan Çalık mesajında, “Sevgili ailem, birbirinden kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, dostlarım; Bayram sevgidir, dostluktur, kavuşmaktır. Kırgınlıkların, dargınlıkların son bulmasıdır. Birbirinizi sevin, kırgınlıklarınızı ortadan kaldırın. Hem insanın ömrüne kaç bayram sığacağı belli mi olur? Sevin, değer verin, sevdiğiniz her şeye gözünüz gibi bakın. Bizi sevgi kurtaracak, iyilik kurtaracak, dayanışma kurtaracak. Bu bayramı birbirimizden uzak geçirsek de ben sizin güzel dileklerinizi hep yüreğimde hissediyorum. Dışarıda hak - hukuk - adalet mücadelesi veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu günler inşallah geçecek. Beylikdüzü’ne, İstanbul’a ve ülkemizin güzel insanlarına güzel bir bayram diliyorum. Bu ayrılık bir gün son bulacak. O güzel bayramlarda yine yan yana olacağız. Sizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.