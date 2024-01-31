Bodrum Belediye Başkan Aras’a Coşkulu Karşılama

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi görüşmeleri dolayısıyla bir süredir Ankara’da bulunan ve CHP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçilen Ahmet Aras, memleketi Bodrum’a gelerek vatandaşlarla buluştu.

CHP İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meydanında düzenlenen buluşmaya CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Remzi Kazmaz, Muğla ilçe belediye başkanları, başkan adayları, parti temsilci ile üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri alkışlar eşliğinde alana girdi.

Alanda CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı bugünün onlar için özel bir gün olduğunu belirtirken “CHP’nin altı okunu Muğla’da sonsuza dek dalgalandırmak için 31 Mart bizim için çok önemli. Ahmet Aras’la sizlerin karşısında olmak çok güzel, çok anlamlı. Bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum” dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, büyük bir azim ve kararlılıkla, ortak bir anlayışla yola çıktıklarını söylerken, “Bodrum’a bu haklı gururu yaşattığı için Başkan Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz ise “Yerel seçimlerde birinci parti olursak yolumuz genel seçime gider” diyerek bütün adayların arkasında yürüyeceklerini belirtti.

“Aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşıma kararlılığındayız”

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 2019 yılında bu yolculuğa çıktıktan sonra beş yılda çok çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Bu beş yıllık serüvenin sonunda yine sizlerle beraberim ama başka bir pozisyonla. Bu topraklara hizmet eden, taş üstüne taş koyan kim varsa şükranlarımı sunuyorum. Bizden önce bu görevi yapan ve bayrağı bize teslim eden değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e de buradan saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanımızdan aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşıma kararlılığındayız. Muğla’nın ihtiyacı olan her köşesine hizmeti eşit adaletli, insanca götürmek niyetindeyim. Hiçbir kimseyi ayırmadan, herkese hizmet edeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum. Muğla’nın çocuğu olarak Muğla’ya kanımın son damlasına kadar hizmet etmeye hazırım, kararlıyım. Yeter ki sizler bize destek verin. Bu yolda bana bu fırsatı veren Cumhuriyet Halk Partisine çok teşekkür ediyorum.”