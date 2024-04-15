Bodrum Belediyesi ekiplerinden bayram temizliği

Bodrum Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında geçtiğimiz aylara kıyasla iki katın üzerinde atık topladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turizm kenti Bodrum’da yoğunluk yaşandı. Bayram süresince 24 saat hizmet esasıyla çalışan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki kat atık toplayarak çalışmalarını sürdürdü.

350’nin üzerinde personel ve 131 araç ile hizmet veren Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahçe atığı ve evsel atık toplama, mıntıka çalışması, süpürme ve yıkama işlemlerini sürdürdü. Bayram öncesi 10 günde 20 bin ton atık toplayan ekipler, bayram tatili süresince artan nüfusa bağlı olarak 36 bin ton evsel atık topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bodrum’a gelen misafirlerin turizm hareketliliğinde etkili olduğunu söyledi. Bu hareketlilikten esnafın da kendilerinin de çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Mandalinci, çevre temizliğinin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı tatilinin dokuz günlük süreyi kapsamasından ve kentimizin yoğun talep görmesinden mutluluk duyuyoruz. Bayram süresince kent hareketliliğimiz artarken esnafımızın da yüzü güldü. Temizlik, bakım, onarım, güvenlik çalışmalarında yer alan belediye çalışanlarımız da gece gündüz demeden halkımıza hizmetlerini sürdürdü. Vatandaşların sağlığını doğrudan etkileyen temizlik çalışmalarında ise kentimizde 363 personelle 7/24 esasıyla hizmet veriyoruz. Bayram süresince emeklerini esirgemeyen tüm saha personelimize teşekkür ediyorum. Saha personelimizin sayısını artırmayı ve temizlik hizmetini daha da kaliteli sunmayı hedefliyoruz. Kentteki yaşam kalitesini artırmak, düzenli ve temiz bir çevre yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”