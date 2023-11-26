Bodrum Belediyesi ''Söz Kadınlarda'' basın toplantısı

Bodrum Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde “Söz Kadınlarda” toplantısı gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde “Söz Kadınlarda” toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıya Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden Figan Erozan, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarından konuklar, kadınlar, basın mensupları, ilgili birim personelleri katıldı.

Sunucu Banu Tarancı’nın sunumuyla başlayan programda Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Eşitlik Çalışmaları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikaları ile ilgili 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Bodrum’da geçtiğimiz gün yaşanılan kadın cinayetine değinerek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşanılan durum sonrası büyük üzüntü duyduklarını belirtirken belediye olarak kadınlara yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kente katkı sunmasını temenni etti. Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:

“Belli bir dünya görüşümüz var. İnsan haklarına saygılı, hoşgörülü… İşin içine girdikten sonra Kadın mücadelesinin tam bir savunucusu oldum. Bu süreçleri ve gelişmeleri yaratan kadınladır. Farklı ihtiyaçların dikkate alındığı ve hiç kimsenin dışarı bırakılmadığı bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Belediye hizmetleri sadece yol, su, elektrikten mevcut değil. Sosyal politikalar üzerinde çalışmak, kültür ve sanatsal etkinlikler yapmak çok önemli. Tekrar bu mücadeleyi sürdüren kahraman kadınlara teşekkür ediyorum.”

“Cumhuriyet bir kadın devrimidir”

Kadın olmadan hiçbir politikanın gerçekleşebilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Aras, şunları söyledi:

“Atamızın bundan 100 yıl önce yapmaya çalıştığı kadın politikaları üzerinden, kadın hakları üzerinden yobazlarla mücadele etmektir. 100 yıllık Cumhuriyet geleneklerine sahip çıkmak zorundayız”

“Kadınlar hayatın her alanında baskı ve şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu zihniyet kadın ve erkeği eşit görmüyor. Kadın cinayetleri, kadın cinayeti işleyenlere gereken ceza verilmediği için işleniyor” diyerek bu cinayetlerin son bulması için Bodrum Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam dedeceğiz.’’

“Değişim Kadınların cesareti ile başlayacak”

Başkan Ahmet Aras, son sözlerinde ise “Ortak eşit temsil olmazsa olmazımızdır. Eşit temsili, yerelden genele omuz omuza taşıyacağız. Kadınlar ile burada eşitlik temelinde buluştuğum için çok mutlu oldum. Tüm zorbalıklara şiddete karşı dimdik duran kadınlara selam olsun! Değişim kadınların cesareti ile başlayacaktır” dedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden Figan Erozan, sözlerine başlarken kadınlarla yürümek isteyen Ahmet Aras gibi siyasetçilerle yürüyeceklerini söylerken “Şiddetsiz bir hayat mümkün” mesajını verdi. ‘’Biz kadınlar ne istediğimizi biliyoruz. İstediğimiz hayata nasıl ulaşabileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla adımıza karar verilmesi değil, kendimiz karar verme organlarında yer alarak, odağımızdaki özgür, eşit ve şiddetsiz yaşamı kuracağız.’’dedi.

Söz alan CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan ise kadınlarla beraber yol yürümeyi seçen Başkan Aras’a teşekkür ederken hangi siyasi temsile aday olurlarsa olsunlar kadınların yanında olacağının ve destekte bulunacağının sözünü verdi.

Program sonunda siyasi temsillere aday olmak isteyen kadınlar söz alarak kendilerini tanıttı.