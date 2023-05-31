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Bodrum Belediyesi Yalıkavak İskele için ihale sürecini tamamladı

Bodrum Belediyesi Yalıkavak İskele için ihale sürecini tamamladı
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Yalıkavak Mahallesinde bulunan iskelenin yeniden yapılması için harekete geçen Bodrum Belediyesi bölgede çalışmalarına başladı.

Yalıkavak merkezde bulunan T iskelede yaşanan çökme nedeniyle harekete geçen Bodrum Belediyesi ekipleri, gerekli keşif ve proje çalışmalarını bitirdi.

Çürüyen iskele kazıkları nedeniyle çökmelerin yaşandığı iskele için Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında önceki gün ihale süreci tamamlandı.

Önümüzdeki hafta içinde söküm çalışmalarının başlayacağı iskele bölgesinde, ilk olarak yedieminde bulunan iskeleye bağlı 12 teknenin güvenli bölgeye çekilmesi sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında söküm işlemlerinin ardından yeni iskele inşası yapılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Halkımızın can ve mal güvenliği için ilk olarak bölgenin tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içinde T iskele tamamen sökülecek ve yeni kazıklar çakılarak dayanıklı bir iskele inşasına başlanacak. İskele dışında kalan yürüyüş yolundaki çökmelerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ihale sonrası, o bölgenin de yeniden yapılmasını sağlayacak.” dedi.   

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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