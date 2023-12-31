Bodrum Belediyesi'nden eğitime tam destek

Bodrum Belediyesi, başta ekonomik yönden zorluk yaşayan dezavantajlı ailelerin çocukları olmak üzere öğrencilere ücretsiz İlkokul destekleme, Ortaokul LGS ve Lise YKS kursları veriyor.

Bodrum Belediyesi Kütür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla, Matematik, Türkçe ve Sınıf öğretmenlerinin çalışmaları ile bu yıl açılan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kurslardan 40, çevre köyler dahil Mumcular Karaova Halk Kütüphanesi’ndeki kurslardan 120, Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi’ndeki kurslardan ise 16 öğrenci olmak üzere toplam 176 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ücretsiz olarak yararlanıyor.

Belediye, yeni yılda Bodrum Merkez, Yalıkavak, Pınarlıbelen (İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu) ve ihtiyaç olan tüm merkezlerde ücretsiz kurs merkezlerini çoğaltarak Bodrum halkına ve öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sunmaya devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapılan çalışmalar ile ilgili, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyor ve eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu kapsamda ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocukları başta olmak üzere öğrencilerimize ücretsiz kurslar veriyoruz. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerinde en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda emeğini, çabasını ortaya koyan çalışma arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.