  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Deniz Çöpü İzleme Programı Devam Ediyor

Bodrum'da Deniz Çöpü İzleme Programı Devam Ediyor

Bodrum'da Deniz Çöpü İzleme Programı Devam Ediyor
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesinin organize ettiği Deniz Çöpleri İzleme Programının üçüncüsü yapıldı.

Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan Deniz Çöpü İzleme Programı kapsamında 7 Şubat’ta Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik etkinliğine TÜRÇEV Muğla Șubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile Saliha Veysel Oktay Ortaokulu’ndan öğrenciler katıldı. 

200 metre kıyı şeridi uzunluğunda gerçekleştirilen plaj temizlik çalışması yaklaşık 1,5 saat sürdü.  Çalışmalarda toplanan atıklar ayrı ayrı kategorize edilerek toplandı. Öğrencilere atıklarla alakalı bilgiler verildi. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınırken toplamda 11,6 kg ,1053 parça çöp toplandı. 

Program kapsamında aynı bölgede yılda dört kez yapılan çalışmayla deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek amaçlanıyor. 

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Maden faciası için beş gün önceden uyaran sosyal medya kahini Maden faciası için beş gün önceden uyaran sosyal medya kahini MİT'ten Gazze'nin kalbinde çok gizli operasyon MİT'ten Gazze'nin kalbinde çok gizli operasyon Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Türkiye'nin 2'nci elde en hızlı satan otomobilleri Türkiye'nin 2'nci elde en hızlı satan otomobilleri Şok iddia: Türkiye'nin 5 ilinde Suriyelilere Hazine arazisi Şok iddia: Türkiye'nin 5 ilinde Suriyelilere Hazine arazisi Motorinin ardından benzine de zam Motorinin ardından benzine de zam ''Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor'' ''Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor''