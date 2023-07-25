Bodrum'da Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, vatandaşların sorunlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor

Belediyenin etkin birimlerinden biri olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm Ekibi, son altı ayda 10 bin 724 vatandaş ile görüşerek vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini inceledikten sonra ilgili müdürlüklere iletti.

Vatandaşlarla sıcak temaslarda bulunan ve yüz yüze iletişim kuran ekipler, 2 bin 350 talep ve şikâyetin 2 bine yakınının çözüme kavuşmasında öncülük etti. Ekipler, alınan talep ve şikayetlerin ardından memnuniyet araştırması da yapıyor. Son olarak 5 bin 038 vatandaş ile belediyeden almış oldukları hizmetin değerlendirmesini yapmak üzere görüşme sağlandı. Memnun olunmayan durumlarda ise tekrar talep oluşturularak ilgili müdürlüklere iletiliyor.

Vatandaşlara Ön Bilgilendirme Yapılıyor

Saha Çözüm ve Koordinasyon Ekibi, özellikle kapanacak yollar ile ilgili olarak halk bilgilendirmeleri yaparken Bodrum’da yapılan alt yapı ve asfalt çalışmalarına yönelik de bilgiler veriyor. Bilgilendirme ziyaretlerinde yapılacak çalışma hakkında çalışmanın ne zaman, tam olarak nerede, kim tarafından, ne kadar sürede yapılacağı gibi kısa bilgiler vatandaşlarla paylaşılıyor.

Hoş Geldin Bebek Projesi

Saha ekipleri, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında, yeni bebek sahibi olmuş ailelere, bebeğin temel ihtiyaçlarının içerisinde olduğu set hediye edilirken mutluluklarına ortak olunuyor. Vatandaşların bütçelerine de katkı sağlanmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında başvurular kapsamında en son 204 bebek evlerinde ziyaret edilirken Başkan Ahmet Aras’ın selamları ile birlikte hediyeleri takdim edildi.

Depremzedelere Destek

6 Şubat tarihinde gerçekleşen deprem sonrası ev ve iş yerlerini kaybeden ve farklı kentlere geçici süre gitmek zorunda kalan depremzedelere de belediye kucak açarken Saha Çözüm Ekibi çeşitli yardımlarda aktif rol aldı.

Deprem bölgesinden ulaşım ve konaklama için belediyeyi arayan 4 bin 034 depremzedeye bilgilendirme ve yönlendirme yapan saha ekipleri; ulaşım, konaklama, bölgedeki ilgili kurumlarla iletişim konusunda depremzedelere eşlik ederek sorunların çözümüne katkı sağladı.

Saha Ekibi Afetlerde de Başrolde

Bodrum’da 2023 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle çıkan 53 farklı ev ve iş yeri yangınında Saha Çözüm ve Koordinasyon Ekibi, vatandaşlara ziyarette bulunurken talep ve şikayetlerini alarak ilgili müdürlüklere yönlendirdi. Ayrıca 2023 yılı içerisinde yaşanan yoğun yağış sebebiyle 41 ev ve iş yeri de ziyaret edilerek vatandaşların talepleri alındı. Mağduriyetlerin en aza indirilmesi için belediyenin imkanları dahilinde vatandaşlara destek olundu.

Özel Gereksinimli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ziyaret

Saha Çözüm ve Koordinasyon ekibi, ilçede yaşamını sürdüren özel gereksinimli vatandaşları da ziyaret ediyor. Talep ve şikayetleri alan ekipler, ilgili birimlere yönlendirerek takibini sağlıyor.

65 yaş üstü vatandaş ziyaretleri kapsamında son olarak Gündoğan, Türkbükü, Gölköy ve Bitez Mahallelerinde tespit edilen 65 yaş üstü 427 vatandaş ziyaret edilirken talep ve istekleri dinlendi.

Anket Çalışmaları Gerçekleştiriliyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Saha Çözüm Ekibi, vatandaş ziyaretlerinde mahalle mahalle dolaşarak anket çalışması gerçekleştiriyor.

Saha Çözüm Ekibi, Mumcular Mahallesi Atatürk Caddesi ve Karaova Mahallesi Karaabat Caddelerinin tek yön olarak kullanılması hakkında 406 vatandaşa anket çalışması yaparken Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi, Yalıkavak Mahallesi Sanayi Bölgesi, Türkkuyusu Mahallesi Sanayi Bölgesi, Yokuşbaşı Mahallesi Sanayi Bölgesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın eşliğinde 462 esnaf ziyaret edilirken 147 talep ve şikâyet alındı.

Ramazan Ayı sebebiyle Dağbelen,Torba, Türkbükü, Gölköy, Güvercinlik, Yakaköy, Türkmen, Çamlık, Armutçuk, Gökpınar, Pınarlıbelen, Dirmil, Yalıkavak, Çarşı, Koyunbaba, Turgutreis, Gümüşlük, Dereköy ve Gümbet Mahallelerinde gerçekleştirilen İftar Yemeği Programına yine Saha çözüm Ekipleri tarafından katılım sağlandı.

Yalıkavak ve Çarşı Mahallesinde bulunan 527 esnaf ziyaret ederek 269 adet talep ve şikâyet alınarak Flexcity programı üzerinden ilgili birimlere yönlendirildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Çözüm Masasına gelen talep ve şikayetlere istinaden Kumbahçe ve Umurça Mahallesinde saha çalışması yapan ekipler, olumsuz olayları da yerinde tespit ederek ilgili birimlere aktardı.

Türkkuyusu, Umurca, Ortakent, Kumköy, Pınarlıbelen, Yeniköy, Bitez, Gündoğan, Akyarlar, Peksimet, Koyunbaba, Turgutreis, Tepecik, Kemer, Mumcular, Bahçeyaka, Gökpınar, Çamlık ve Sazköy Mahallelerinde yaşayan vatandaşları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Saha Çözüm Personelleri ziyaret etti. Ziyaretlerde alınan tüm talep ve şikayetler ilgili müdürlüklere iletilirken günlük, haftalık ve aylık raporlamalar da yapılarak takip ediliyor. Raporlamadan çıkan sonuçlar değerlendirilerek ilgili müdürlüklerle paylaşılıyor.

Vatandaşlarla sohbet havasında geçen ziyaretler, Bodrum’un tüm mahallelerinde belirli bir program dahilinde gerçekleştirilmeye devam edilecek.