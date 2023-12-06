Çanakkale ruhu Konyaaltı’nda yaşıyor

Konyaaltı Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Çanakkale Müzesi Sergisi açıldı. Sergi, 16 Aralık’a kadar gezilebilecek.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde Çanakkale Müzesi Sergisi açıldı. Serginin açılışını Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, CHP Konyaaltı Belediye Meclisi üyesi Nurten Erenler gerçekleştirdi. 16 Aralık’a kadar hafta içi okullarda eğitim gören öğrencilere, hafta sonu da vatandaşlara açık olacak sergi, Çanakkale ruhunu Antalya’ya taşıdı.

ÖZEL DİZAYN EDİLDİ

Çanakkale Müzesi Sergisi’nin açılışında konuşan Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, müzenin çok özel bir şekilde dizayn edildiğini söyledi. Yürükaslan, “Burada gördüğünüz malzemelerin hepsi 109 yıllık. Bire bir orijinal. Hatta birçoğu Çanakkale’de dahi olmayan malzemeler. Çok özel dizayn edilen bir müze. 12 yıldan beri tüm Türkiye’yi dolaşıyoruz. Buradaki amaç Çanakkale’ye gidemeyen oraları görme imkânı olmayan öğrencilerimize Çanakkale ruhunu anlatabilmek. Konyaaltı Belediyesi’nin organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla güzel bir program yapıldı. Program dahilinde sergiye öğrencilerimizi alıyoruz. Müzede anlatımlar yapıyoruz. Çanakkale ruhu dediğimiz zaman bugüne kadar gelen büyük destanın kanla yıkanmış toprakların bütün izleri bu sergide. Çok önemli bir görsel müze. Her gittiğimiz yerde en büyük kültürel faaliyet oluyor. Günlerce haftalarca arkamızdan konuşuluyor. Son derece görkemli bir organizasyonu başlatmış vaziyetteyiz” dedi. Açılışın ardından Yürükaslan, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut ve beraberindeki heyete müzeyi gezdirdi.