Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı: ''Genç nesillere çok sesli bir ülke bırakmalıyız''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Şimdi bize düşen onun aydınlık yolundan yürüyüp genç nesillere eksiksiz bir demokrasi, çok sesli, çok renkli bir ülke armağan etmektir.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “19 Mayıs, emperyalizme boyun eğmeyen mazlum bir halkın küllerinden doğduğu gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalci güçler ve yerli işbirlikçilerine karşı ulusumuzla birlikte isyan bayrağını açtığı gün olan 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk büyük adımdır. ‘Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir’ diyerek Ulusal Kurtuluş Savaşımızın meşalesini yakan Ulu Önder’in, bu onurlu yola çıkarken sırtını yasladığı en büyük güç halkıydı. Bu güveni, ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ sözleriyle ortaya koyan Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin var oluş gerekçesini oluşturan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözüyle milletine olan inancını adeta perçinledi.” dedi.

40 YAŞINDA TÜRK ORDULARININ BAŞKOMUTANI OLDU, 42 YAŞINDA CUMHURİYET’İ İLAN ETTİ

Böyle bir günün gençliğe bayram olarak armağan edilmesinin önemine değinen Kantarcı, “Ulu Önder biyolojik olarak her zaman genç olduğu gibi ‘genç fikirli’ bir liderdi. 40 yaşında Türk ordularının başkomutanı olup, 42 yaşında Cumhuriyet’i ilan eden Büyük Atatürk, taşıdığı yenilikçi düşünceleri, enerjisi, ülkenin yarınlarına olan sarsılmaz güveniyle yaşamının her çağında genç kaldı. ‘Benim anladığım gençlik, bu inkılâbın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz ihtiyar, yetmiş yaşında bir idealist ise zinde bir gençtir” demesi tam da bu nedenleydi. Şimdi bize düşen onun aydınlık yolundan yürüyüp genç nesillere eksiksiz bir demokrasi, çok sesli, çok renkli bir ülke armağan etmektir. Bunu başaracağımıza inanıyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” diyerek tamamladı.