Cem Kotan: ''Muhittin başkanımızın koyduğu hizmet çıtasını yükselteceğiz''

Çakırlar’da düzenlenen iftarda konuşan Antalya Büyükşehir belediye başkanı ve CHP Adayı Muhittin Böcek “Bölgemizin imar sorununu Cem kardeşimle birlikte çözeceğiz” derken, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan da “Muhittin başkanımızın yükselttiği çıtayı daha yükseğe çıkaracağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Muhittin Böcek tarafından Konyaaltı Çakırlar Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara ayrıca CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, partinin il ve ilçe yöneticileri ile partililer ve Çakırlar sakinlerinden oluşan kalabalık bir grup da katıldı.

İftar yemeğinde bölge halkını bir araya getirdiği için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Muhittin Böcek’e teşekkür eden Cem Kotan, ilk gençlik kolları başkanı olduğu zamanda Böcek’in kendisine destek verdiğini anlattı.

Cem Kotan şöyle konuştu: “2007- 2008 yıllarında gençlik kollarında siyasete başladığımda Muhittin başkanım, Konyaaltı’nı yönetiyordu. Gençlik kolları başkanı olmak için harekete geçtiğimde, ilk olarak kendisini ziyaret edip destek istemiştim. Sonrasında il ve ilçe başkanlarımla görüştüğümde, Muhittin başkanımın ‘Bu çocuktan olur, gençlik kolları başkanı yapalım’ dediğini öğrendim.”

Böylece merkez ilçe gençlik kolları başkanı olarak aktif siyasete başladığını vurgulayan Kotan, .”2007 seçimlerinde Konyaaltı’nın bayrak süslemelerini gençler olarak bizler yapmıştık. O dönemden bizim Konyaaltı sevdamız başlamıştı. İnşallah sizlerin desteğiyle sevdalısı olduğumuz Konyaaltı’nda Muhittin Böcek başkanımızın yükselttiği çıtayı daha ileriye taşıyacağız” dedi.

BÖCEK: “CEM KOTAN KARDEŞİMLE BERABER YARDIMCI OLACAĞIZ”

Muhittin Böcek, öncelikle bölgenin imar sorunu hakkında konuştu. Böcek, “Bize 5 yıl içerisinde bu bölgenin imarıyla ilgili gelmeyin dediler. Biz bu yörenin çocuğuyuz. Vatandaşımızın anadan- babadan kalma yerlerinin imar sorununa Cem Kotan kardeşimle birlikte yardımcı olacağız. Cem Kotan’ın bir ağabeyi, sizlerin bir köylüsü olarak imarla, yollarla, alt yapıyla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağımıza söz veriyorum. Cem Kotan kardeşimle birlikte size hizmet etmek bizim boynumuzun borcu” şeklinde konuştu.

Başkan Böcek ayrıca, Feslikan Yayla Şenlikleri’ni içerisinde yağlı güreşleri de barındıracak biçimde Cem Kotan’la birlikte devam ettireceklerini de söyledi.

Hem kendisi hem de Cem Kotan için destek isteyen Muhittin Böcek, “Cem kardeşim için bir 5 yıl istiyorum. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2 dönem üst üste kazanan olmadı. Kendi adıma da sizlerden azimle, gururla sizden bir 5 yıl daha istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.