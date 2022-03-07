Çetin Emeç adı Şişli'de yaşayacak

Şişli Belediye Meclisi, basın şehidi Çetin Emeç’in adını Şişli’nin en önemli parklarından birine vererek efsanevi gazeteciyi bir kez daha ölümsüzleştirdi.

7 Mart 1990 tarihinde hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yönetmeni Çetin Emeç’in adı Şişli’de yaşatılacak.

Şişli Belediyesi, 7 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen törenle; Kuştepe’de yer alan Antikacılar Parkı olarak bilinen parka, Meclis Kararı ile efsanevi gazeteci Çetin Emeç’in adını verdi.

Çetin Emeç, 1952 yılında babası Selim Ragıp Emeç’in yanında Son Posta Gazetesi’nde başladığı gazetecilik yaşamını vefat ettiği 1990 yılına kadar devam ettirdi. Hayat ve Ses dergilerindeki çalışma dönemi sonrasında Hürgün’ün yayın yönetmenliği ve ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlenen Emeç, daha sonra Milliyet Gazetesi’nde yayın yönetmenliği yaptı. 1986 yılında Genel Koordinatör olarak Hürriyet Gazetesi’ne dönen Emeç vefat edene kadar Hürriyet gazetesinde Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar olarak görevini devam ettirdi.

Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ve Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesi olan Çetin Emeç, 7 Mart 1990 günü işine gitmek üzere evinden çıktığında, menfur bir suikast yüzünden yaşama gözlerini yumdu.

“O, Türkiye’nin demokrat sesiydi”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene; Çetin Emeç’in Eşi Bilge Emeç, Kızı Mehveç Emeç Birol, Oğlu Mehmet Emeç de katıldı.

Törende hazır bulunan ve “Çetin Emeç Türkiye’de tarafsız, özgür basının en önemli temsilcilerindendi. O kalemini hep doğruları yazmak için kullandı. Halkın doğru haber alma hakkını savundu. Hiç kimsenin ya da sermaye gurubunun adamı olmadı. O Türkiye’nin aydın, demokrat sesiydi. Bu nedenle karanlık odakların hedefi oldu” sözleriyle konuşmasına başlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, şöyle devam etti: “Hepimiz biliyoruz ki, o tetiği çeken ellerin ardında daha güçlü, daha karanlık odaklar vardı. Asıl yargılanması gereken bu odaklar. Bu odaklar daha önce Abdi İpekçi’yi, Ahmet Taner Kışlalı’yı katletti. Uğur Mumcu’yu, Necip Hablemitoğlu’nu, Hırant Dink’i de katletti.

Bugün Türkiye’nin sürüklendiği anti demokratik kaos ortamı, derin yoksulluk, bölünmüş toplumsal yapı bu odakların hala varlığını sürdürmelerinden kaynaklanıyor. Ancak biz bu karanlığa inat gerçek aydınlarımıza, gerçek demokrasiye, özgürlüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de kıymetli gazeteci Çetin Emeç’in adını Şişli’deki parkımıza vererek onu Şişli’de yaşatmak istiyoruz. Ailesinin de katılımıyla bugün parkımızın adını Çetin Emeç Parkı olarak değiştiriyoruz. Onun adı kadar fikirleri de Şişli’de yaşayacak”