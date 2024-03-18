CHP Konyaaltı adayı Cem Kotan: ''Biz vaat değil söz veriyoruz''

AK Parti'nin çökerttiği ekonomik ortamda tüm yükü CHP’li belediyelerin üstlendiğini belirten CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, ''Bu ekonomik bozuklukta Konyaaltı Belediyesi sizin yanınızda olacak'' dedi ve vaatte bulunmadığını, halka söz verdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, ‘halk buluşmaları’ kapsamında Hurma’da vatandaşlarla bir araya geldi. Hurma Parkı’nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce mahalle sakini ve partililer katıldı.

Cem Kotan, Konyaaltı Yerel Seçim Komitesi Başkanı Tuncay Ercenk ve CHP Konyaaltı ilçe yöneticilerinin de katıldığı halk buluşmasında belediye meclis adaylarını tanıtırken, Türkiye’nin en genç belediye meclis üyesi adayının Konyaaltı’ndan çıktığına dikkati çekti.

CHP’nin sosyal demokrat belediyeciliği hakkında da bilgi veren Cem Kotan, şöyle devam etti: “20 yıldır AKP ülkeyi çökertti, ekonomiyi çökertti. CHP’li belediyeler bütün yükü üzerine aldı, alacak da. Konyaaltı da alacak. Bu ekonomik bozuklukta Konyaaltı Belediyesi sizin yanınızda olacak.”

SİYASET DEĞİL HİZMET

30 yıldır Antalya’da yaşadığını ve Konyaaltı aşığı olduğunu dile getiren Kotan, Konyaaltı’nın yönetim ve eğitim seviyesinin yüksek bir standardı olduğunu, meclis adaylarını bu standardı hedefleyerek belirlediklerini söyledi. Bir ekip olarak halkın karşısına geçtiklerini vurgulayan Cem Kotan, “Biz size vaatte bulunmuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Biz size siyaset, politika yapmıyoruz; biz belediyede yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Size vaat değil söz veriyoruz” dedi.

41 projesini anlatırken muhtarlar, mahalle toplantılarıyla katılımcı bir yönetim anlayışı hedeflediğini dile getiren Belediye Başkan Adayı Kotan, koltukta oturup kalmayacağını, makam aracıyla makam odası arasına sıkışmayacağını ve rantın değil hizmetin yanında olacağını yineledi.

YEREL YÖNETİMLER HALKA DANIŞMALI

Avrupa’da yerel yönetimleri yakından incelediğini anımsatan Cem Kotan şöyle konuştu: “Size sormak, sizlerle toplantı yapmak demokrasinin temelidir. 10 kadar Avrupa ülkesini gezdim. Yerel yönetimlerin hepsi demokrasi üzerine kuruludur ve yapılacak işler halka danışılarak yapılır. Ama Türkiye’de AKP belediyeciliği hizmetleri her zaman bize dayatma olarak sundu. CHP’li belediyeler ise halka sordu. Cem Kotan da Konyaaltı’nda halka soracak, halkla birlikte hizmetlerini yapacak.”

Bir gecede neredeyse 200 kadar pankartlarının yırtıldığını da hatırlatan Kotan, “Ama sandıktan yırtamayacaksınız. Anketler yaptırıyorlar. Konyaaltı’nda, Büyükşehir’de çok kötü gittiklerini görüyorlar” dedi. Cem Kotan, CHP’nin Konyaaltı’nda seçim çalışmaları yaparken hiçbir zaman barışı bozdurmadığını, halkın huzurunun, mutluluğunun, güvenliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

ÇOCUKLAR, GENÇLER BİZE EMANET

10 Ocak’tan hemen sonra projelerini halkın karşısına çıkardığına ancak diğer adayların anlatmaya daha yeni başladığına işaret eden Kotan, kreş sorununa dikkati çekti. Kreş fiyatların çok arttığını, çalışan annelerin zorlandığını, bu nedenle kreşleri iki katına çıkaracaklarını dile getiren Cem Kotan, şöyle devam etti: “Dedik ki ilk projemiz kreş olsun. Kreşler açılsınki, Konyaaltı kadını özgür olsun. Kreşler açılsınki, çocuklarımız cemaatlere teslim olmasın, merdivenaltı yerlere gitmesin. Konyaaltı’nın çocukları bizlere emanettir. Atatürkçü gençliğe emanettir.”

Kırsal bölgeye destek projelerinden ve özellikle çiftçinin ürününü sahile getirecek market projesinden bahseden Kotan, “En taze ürünü almak için yukarıya çıkıyorsunuz. Şimdi onu ayağınıza getiriyoruz, market açıyoruz. Yukarıdaki ürünlerin satıldığı bir marketimiz olacak, ulaşılabilir bir yerde olacak. Siz taze ürünleri alacaksınız, biz de oradaki çiftçimize sahip çıkacağız. Sizinle onları buluşturacağım” dedi.

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, daha sonra vatandaşlara söz vererek onların sorunlarını dinledi, öneri ve taleplerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kotan, konuşmaların ardından onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.