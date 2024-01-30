CHP'nin Konyaaltı adayı Cem Kotan: ''Vergileriniz çarçur etmeyeceğim''

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, göreve seçildiğinde halkçı, katılımcı, sosyal belediyecilik ilkelerini uygulayacağını belirterek, "Benden, ödediğiniz vergilerle oluşturulan bütçeyi çarçur edecek çılgın projeler beklemeyin" dedi.

Cem Kotan, seçim kampanyası çalışmalarını, muhtarlar ve Konyaaltı esnafını ziyaret ederek, sokak sokak gezip, vatandaşlarla görüşerek sürdürüyor. Cem Kotan, çalışmalar kapsamında Pınarbaşı ve Toros mahallesi muhtarlarını ziyaret etti.

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Şefer Dikmen, mahallenin başlıca taleplerinin asfaltların yenilenmesi, kaldırımların düzenlenmesi, yeni parklar, oyun alanları yapılması, başıboş sokak hayvanları konusunda gereken önlemlerin alınması olduğunu belirtti. Muhtar Şeraf Dikmen, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nin daha yoğun kullanılarak, canlandırılmasını da istedi.

CHP Belediye Başkan Adayı Cem Kotan da, belediyecilik hizmetlerini yürütürken vatandaşlar ve onların temsilcisi muhtarlarla sürekli diyalog halinde olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Sorunlarınızı biliyorum. Bu sorunları Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilecek olan Muhittin Böcek ile birlikte çözeceğiz. Benden, ödediğiniz vergilerle oluşturulan bütçeyi çarçur edecek çılgın projeler beklemeyin. Ben, halkın ihtiyaçlarını gözeten projeler uygulayacağım. Sosyal, katılımcı, halkçı belyediyecilik yapacağız. Projelerimizin odağında çocuklar, kadınlar, engelliler olacak. Kreşler açacağız. Hayvan barınaklarının imkanlarını genişleteceğiz. Mevcut Belediye Başkanımız Semih Esen'in yükselttiği hizmet çıtasını daha da yükseltmek için çaba harcayacağız."

ÇOCUKLAR HALI SAHA İSTEDİ

CHP Konyaaltı Adayı Cem Kotan daha sonra, Toros Mahallesi Muhtarı Sami Eke'yi ziyaret ederek, mahallenin sorun ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve Muhtar Eke'nin taleplerini not etti.

Ziyaret esnasında, muhtarlık binasına giren bir grup çocuk, Başkan Adayı Cem Kotan'la görüştü. Çocuklar, Kotan'dan mahallede daha fazla oyun alanı ile futbol oynamak için halı saha istediler. Başkan Kotan, çocukların taleplerinin değerlendirileceğini, Toros Mahallesindeki Konyaaltı Belediyesi'ne ait halı sahanın haftanın bir günü yalnızca çocukların kullanımına tahsis edilebileceğini söyledi.

Cem Kotan daha sonra Toros Mahallesindeki cadde ve sokaklarda yürüyerek, esnafı ziyaret etti, dilek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.