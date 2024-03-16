CHP’nin Sarıyer Adayı Mustafa Oktay Aksu: Haklarını için gerekirse kapılarda yatacağım

Sarıyer’de binlerce vatandaşı ilgilendiren tapu ve mülkiyet konusunda belediye başkan adaylarının bazıları hak sahiplerinin her türlü haklarını savunacaklarına dair Mahalleler Birliği’nin hazırladığı ‘Taahhütname’’yi imzaladı. CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, taahhütnameye ‘Hangi kurum olursa olsun gerekirse sabahlara kadar kapılarda yatacak ve haklarınızla ilgili sizlerden daha çok mücadele edeceğim’ maddesini de ekleyerek imzaladı.

Sarıyer’de binlerce vatandaşı ilgilendiren tapu ve mülkiyet sorununun çözümü konusunda Mahalleler Birliği’nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlediği ve belediye başkan adaylarının imzalaması için hazırlanan ‘Taahhütname’ toplantısında Sarıyer’de belediye başkan adaylarının bazıları taahhütnamede yazılı olan maddelere bağlı kalacaklarına dair imza verdiler. CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından taahhütnamede sıralanan maddelere, ‘Hangi kurum olursa olsun gerekirse sabahlara kadar kapılarda yatacak ve haklarınızla ilgili sizlerden daha çok mücadele edeceğim’ maddesini de ekleyerek imzaladı.

‘Mağduriyetinizin son bulması için tüm gücümle çalışacağım’

Aksu, toplantıda ayrıca şunları söyledi; Sarıyer’de mülkiyet ve tapu konusu en önemli sorunlarımızdan biri ve kolay çözülecek bir iş değil. Çünkü hak sahibi komşularımızın arazilerinin bir kısmı hazine arazisi, bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı üniversite arazisi, bir kısmı İBB, bir kısmı özel idare, bir kısmı da şahıs mülkiyetinde. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir uygulama olan toplu tapulaştırma işlemi yapıyorsunuz. Tüm yetkili kurumları sürece katarak komşularımızın yaşadığı bu sorunu hep birlikte çözmek için çalışacağız. Belediye başkanı olduğumda bu sorunların çözümünde bilin ki hep sizden yana olacağım. İçinizden biri olarak yaşadığınız mağduriyeti anlıyor, bunun son bulması var gücümle çalışacağıma inanmanızı istiyorum.

‘Ekrem başkanımız bir ilke imza attı, kendisine teşekkür ediyorum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu sizlere 2019 yılında verdiği sözü tuttu. Başkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Keşke Pınar ve Rumeli Hisarı Mahallesi’ için karar alındığı gün bütün mahallelerimiz için de böyle bir karar verilseydi. Bugün biraz daha rahat olacaktık. Çünkü o gün yapı kayıt belgesi istemiyorlardı. Ama bugün satış işlemlerinin yapılabilmesi için bu belgeyi istiyorlar. İki hafta önce Mahalleler Birliği’nden bir heyetle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Hak sahibi komşularımızın tapu işlemlerinin daha rahat yapılabilmesi için Büyükdere Fidanlığı’nda bir satış ofisi kurulmasına karar verdik. Pazartesi gününden itibaren gidip sözleşmelerinizi yapabilirsiniz. Elinizdeki tüm belgelerinizle hazırlayın ve işlemlerinizi yapmaya gidin. Sizi bu ofise taşıma işleminizi de biz yapacağız.

‘Sizden daha çok mücadele edeceğim’

Şimdi belediye başkan adayları için hazırladığınız Mahalleler Birliği Taahhütnamesi’ni imzalayacağım ancak ben de sizden oy desteği istiyorum. Siz bana bu desteği verecek misiniz? Verdiğiniz bütün destekler için size teşekkür ediyorum. Bu tavrımda ne kadar samimi olduğumu İBB’ye ait mülklerin satışı ile ilgili Şubat ayı meclisinde İBB’ye gelen çok sayıda arkadaşımız gördü. O gün ben, ‘Sizinle gerekirse İBB’de kapılarda sabahlarız’ dedim. Hep beraber gösterdiğimiz kararlılıkla satış onayını aldık. Ben o gün söylediğim gibi bugün de söylediğimin arkasındayım. Komşularımın mülkiyet ve tapu sorunları çözülünceye kadar hangi kurum olursa olsun gerekirse sabahlara kadar kapılarda yatacak ve bu sorununuzun çözülmesi için sizlerle birlikte mücadele edeceğim. Taahhütnameye de bu sözlerimi ekliyorum. ‘Taahhütname’de belirtilen maddelerin hayata geçmesi için hangi kurum olursa olsun gerekirse kapı önlerinde sabahlara kadar yatarım ve ben bu sorunu çözerim’ maddesini de ben ekliyorum. Bu sorunlarınızı çözmek için sizden daha fazla uğraşacağım. Hepinizi çok seviyor, hayırlı akşamlar diliyorum.