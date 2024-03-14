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CHP'nin Sarıyer adayı Mustafa Oktay Aksu veresiye defterini satın aldı

CHP'nin Sarıyer adayı Mustafa Oktay Aksu veresiye defterini satın aldı
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CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde komşularını ziyaret ettikten sonra uğradığı bir bakkalda mahallelinin borçlarının yer aldığı veresiye defterini satın aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde komşularını ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ziyareti sırasında mahalle bakkalından vatandaşın alım gücü ile ilgili yaşadığı sıkıntıları dinleyen Aksu, ‘Ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bu dönemde dara düşen kim varsa yanında olmak bizim birincil görevimizdir. Dün ve bugün olduğu gibi yarın ve 1 Nisan sonrası da sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı büyüteceğiz’ diyerek veresiye defterini satın aldı. Aksu, ‘Koru Park’ta organize edilen Sarıyer Giresunlular Derneği’nin iftarına katılmak üzere FSM’den ayrıldı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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