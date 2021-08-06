Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik''

Bodrum’a ekibiyle beraber bir TIR yardımla gelen Dilek İmamoğlu, “Belki biz bu yangının çok yakınında olamadık ama ağaçların ve ormanların içindeki canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın yangından etkilenen Muğla’nın Bodrum ilçesine ekipleriyle beraber bir TIR yardım malzemesi ulaştırdı. İmamoğlu, burada kendisini karşılayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan yangın ve yardımlar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çok büyük bir sınavdan geçti ülkemiz. Türkiye’nin dört bir tarafından başlayan yangınlarla maalesef çok üzücü günler yaşadık. Bugün 10’uncu gün, 9’uncu günün sonunda birçok yerdeki yangın kontrol altına alındı. Belki biz bu yangının çok yakınında olamadık, ama ağaçların ve ormanların içindeki canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik. Yüreğimiz ağzımızda hissettik yangınları. Bazen çok öfkelendik, çok kızdık. Bazen çok ağladık. Sevgili başkanlarımızın, çalışma arkadaşlarının ve destek olan tüm insanlar sayesinde 9’uncu günde bile olsa yangınlar kontrol altına alındı. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Allah bir daha böyle bir yangını bu ülkeye göstermesin.”

Aras ve İmamoğlu yangın ve yardım çalışmaları hakkında konuştu. İmamoğlu, Aras’a “Bodrum size emanet” dedi. Aras yardımları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. İmamoğlu, Aras’a ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. İmamoğlu, “Her gün yüreğimiz ağzımızda uyandık ama sizin varlığınız bize güç verdi” diye Aras’a teşekkür etti. Malzemelerin dağıtımına yardımcı olan personel ve gönüllü yurttaşlar İmamoğlu’nu alkışladı, İmamoğlu da onları alkışladı.

İmamoğlu yardım merkezini gezerken yangının büyük olduğu günlerden birinde “Dayanamadım artık gideceğim dedim. Yangının Çökertme’den Ören’e sıçradığı gece” sözleriyle Aras’a yaşadığı duyguyu anlattı. Aras da yangını Kissebükü’nde söndürmenin önemini “Orası bizim için hattı. Söndürmeseydik, şimdi burada olamazdık” diye aktardı.

ANKA