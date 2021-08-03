Doğru tercih için Mersin Büyükşehir'den öğrencilere tam destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ başladı. Sınavı kazanmak kadar doğru tercih yapmanın da önemli olduğunu düşünen birçok üniversite adayı, tercih döneminde bir kez daha Büyükşehir’e güvendi. Büyükşehir’in Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri 13 Ağustos’a kadar Kongre ve Sergi Sarayı’nda öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ başladı. Ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetinden MERCİ’ye kayıtlı öğrencilerin dışında kentteki tüm öğrenciler yararlanabiliyor. Alanında uzman rehber öğretmenlerle tercihlerini yapan öğrenciler, tercih sürecini daha rahat geçirme fırsatı buluyor.

Tercih danışmanlığı ilçelerde de sürüyor

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, öğrencilere üniversite tercih dönemlerinde de destek oluyor. Uzman rehberlik öğretmenlerinin 13 Ağustos’a kadar öğrencilere sunacağı ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı’ desteğiyle gençlerin geleceğe daha iyi bir şekilde adım atmalarının sağlanması amaçlanıyor. Kongre ve Sergi Sarayı’nda verilen destekten tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Büyükşehir’in 9 ilçede yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde de danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu süreçte de yalnız olmayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları bu hizmetle meslek hayatlarına adım adım ilerliyor.

Yeni dönem kurs kayıtlarına son gün 6 Ağustos

Yeni eğitim-öğretim dönemine alanında uzman öğretmenlerin oluşturduğu kadrolarla hazırlanan Büyükşehir’in Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin yeni dönem kayıtları da sürüyor. Sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri 6 Ağustos’a kadar devam edecek.

“Mersin’deki tüm öğrencilere tercih konusunda destek vermeyi amaçladık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MERCİ Danışmanlık Merkezi’nde görevli rehber öğretmen Canan Serin, tercih danışmanlığı günlerinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler paylaşarak, şunları söyledi:

“MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi olarak organize ettiğimiz tercih günleri hizmetimiz Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlamıştır. Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezi’nde görev alan alanında uzman rehber öğretmenlerimizle bu hizmetimiz 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Ayrıca ilçelerimizde yaşayan öğrencilerimizin bu hizmetten faydalanabilmesi için ilçelerimizde de kurs merkezlerimizde tercih danışmanlığı hizmeti aynı zaman diliminde başladı. Biz sadece kendi öğrencilerimize değil, Mersin’deki tüm öğrencilere tercih konusunda destek vermeyi amaçladık. Bu hizmetimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de 9 ilçemizde devam edecek. Ayrıca üniversitelerimiz tarafından stant kuruldu. Buradan üniversite hakkında bilgi alabilecekler. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine 6 Ağustos’a kadar başvurularını tamamlayabilirler.”

“Hiçbir zaman yalnız hissettirmedikleri için onlara çok müteşekkirim”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde sınava hazırlanan ve öğretmenlerinin her zaman desteğini hissettiğini söyleyen Senem Arı, “Ben beklentimin çok aşağısında puan çektim aslında ama yine de istediğim bölüm geliyor. Ondan dolayı hayal kırıklığına çok fazla uğramadım sadece farklı bir şehir, farklı bir üniversite. Hocalarımız araştıracak hangi üniversite gelecek diye ve ona göre bir karar vereceğiz. Çok sınırda bir puanım var ve sıralamalarda oynama olur mu olmaz mı onu ön görüp, o şekilde bana yardımcı olacaklar. Ben de onlara güveniyorum bu konuda. Yanımda oldukları için minnettarım. Hiçbir zaman yalnız hissettirmedikleri için onlara çok müteşekkirim. Sadece ders konusunda değil, psikolojik olarak da bana çok yardımcı oldular” dedi.

Başkan Vahap Seçer ile geçen seneki tercih günlerinde bir araya geldiklerini ifade eden Arı, “Ben mezuna kalma konusunda çok kararsızdım ilk etapta. Tercih döneminde Başkanım Vahap Seçer’le görüşmüştük. ‘İstemediğin bir bölüme gitmektense bir sene sana kayıp gibi gelmesin’ demişti. Ben de ona istinaden bir sene daha çalışmayı göze alarak mezuna bırakmıştım. Pişman değilim çünkü şu an istediğim bölüm geliyor. Yani istemediğim bir üniversite olsa da istediğim bölüm çok daha önemli. Çünkü gelecekte yapacağım mesleği tayin eden bir seçim olacak ve bu yüzden önemli kararlarda yanımızda olduğunuz için size çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.