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Edremit şiddete karşı ''turuncu'' olacak

Edremit şiddete karşı ''turuncu'' olacak

Edremit, kadına yönelik şiddete yapılacak etkinliklerle bir kez daha dikkat çekecek.

Edremit Belediyesi desteğinde, Edremit Kent Konseyi olarak 25 Kasım'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, 17 - 25  Kasım tarihleri arasında 9 gün sürecek olan paneller, söyleşiler, tiyatro ve konserler ile “ŞİDDETE DUR DE” temasını işleyecek.

Edremitli Kadınlar uzun zamandır sürdürdükleri mücadelede bir kez daha yüksek sesle “ŞİDDETE DUR” diyecek!

Etkinlikler, 17 Kasımda,  "Şiddetin Kökenleri"  konusunda bir söyleşi ile başlayacak,

18 Kasım'da Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde Saat 17.00’de "Celile" isimli tiyatro oyunu ücretsiz olarak halkımıza  gösterilecek,

21 Kasım'da avukat, psikolog ve kadın aktivistlerin katılacağı panel Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde saat 17.30’da düzenlenecek.

21 Kasım’da panel sonrası Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde Saat: 19.00'da "Kadın Orkestrası" konser verecek.

24 Kasım'da, "Türk Edebiyatında Kadın" temalı söyleşi yapılacak.

Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç, “Sadece kadınların değil, şiddete karşı kadınlar kadar toplumun tüm kesimlerinin, şiddete karşı bilinçlendirilmesi, farkındalığının arttırılması için Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi birlikte “ŞİDDET’E DUR” demeye devam edeceğiz” dedi.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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