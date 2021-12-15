  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Edremit'te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı imzalandı

Edremit'te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı imzalandı

Edremit'te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı imzalandı

Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi için adımlar atıldı.

Edremit Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında imzalanması oy birliğiyle kabul edilen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı” Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından imzalandı. Sabancı Vakfı Hibe programları kapsamında desteklenen ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi kapsamında yerel eşitliği sağlamak ve kadın katılımcılığını güçlendirmek üzere çalışmalar devam ediyor. Şubat ayında da “Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Eğitimi” ile devam edecek.

 

Etiketler Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD basınından Erdoğan iddiası: ''Prens Selman'a söz verdi''
Kemal Öztürk'ten OHAL uyarısı: ''AK Parti'nin yapacağı en büyük hata olur''
Tuvalet kağıtlarındaki fahiş zammın nedeni ortaya çıktı
Asgari ücrette ''mutabakat sağlandı'' iddiası! İşte masadaki son rakam
Canlı yayında ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' deyip, erken seçimin tarihini açıkladı
Dünya diken üstünde... Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor
Bilim insanları şaşkın! ''Omicron benzeri görülmemiş şekilde yayılıyor''
Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla kış günü yazı geri getirdi
Ünlü astrolog açıkladı: Hangi burç yatakta daha iyi ?
Bomba kulis: Millet İttifakı hem genişliyor, hem ismi değişiyor!