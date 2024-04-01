Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 1 Nisan sabahına, çok özel bir video başladı.

Dün gerçekleşen ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin büyük bir başarıya imza attığı 31 Mart yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu İstanbullulara sosyal medyadan yayınladığı bir video ile hem günaydın dedi hem de teşekkür etti.

İmamoğlu'nun "16 Milyon İstanbullu kazandı" paylaşımıyla yayınladığı videoda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı. Çocuklarının geleceğine daha güvenle bakan anneler, babalar, fırsat eşitliği isteyen gençler, üretimine destek gören çiftçiler, kadınlar, emekliler, engelliler, işçiler kazandı.

Bu sabah kardeşlik, eşitlik ve demokrasi kazandı. "Bu şehir bizimdir" diyenlere karşı "İstanbul hepimizindir "diyenler kazandı. Şimdi tam yol ilerleme zamanı. Teşekkürler İstanbul.