Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mahmutbey metro hattında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basına açıklama yapan İmamoğlu, hattın yoğun bir hat olacağını dile getirerek "24 buçuk kilometre uzunluğunda bir hat. İstanbul için nefes aldıracak ulaşım hatlarımızdan birisi olacak. Başlangıcından bu yana buraya emek harcayanlara teşekkür ediyoruz. Çalışan emekçi dostlara, belediyemizde bu sürece katkı koyanlara İstanbul halkı adına teşekkür ediyoruz. 2020 Ocak ayında ilk sürüşlerin başlanması hedefleniyor. Bu zaman dilimi deneme sürüşleri, güvenlikle ilgili tedbirler çok çok önemli. Bu zaman dilimi bunlar için değerlendiriliyor. Hem çevreye duyarlı hem de engelli araçları var. Engelli vatandaşlarımızın binişlerini ve inişlerini kolaylaştıran bir hat. İstanbul'un metroya çok ihtiyacı var. Yerin üstüne sığmıyoruz çünkü." diye konuştu.

METROBÜSLERDE YAŞANAN SORUNLAR

İmamoğlu metrobüslerde yaşanan sorunları da değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Hem eskiyen araçlar var. Ters yön ulaşımı sıkıntılı. Kazalara neden oluyor. İlginç yorumlar görüyorum. 1 ayda hani çözecekti diyorlar. Beklentileri çok değişik sanırım. Aşama aşama... Metrobüsle ilgili hızlıca devreye alacağımız kısımları var. İşin tümüyle çözümü ciddi bir araç yenileme konusu. Bir rehabilitasyon ile bazı sıkıntıları çözeceğiz. Metrobüs alımlarında yanlış alımlar oldu geçmişte. Bunlar üzücü şeyler. Benim her şeyi bilmek zorunda olmadığımın herkes farkındadır. Bu işin uzmanları var. En doğru aracı buraya katmak önemli. Bu kabiliyette uzmanlarımızda var. Yeni metrobüs hatlarımız olacak.



