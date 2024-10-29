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''En Büyük Bayram'' başkentte kutlanıyor

''En Büyük Bayram'' başkentte kutlanıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En Büyük Bayram” dediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Gündeş konseri ile kutluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konserde Ebru Gündeş, 29 Ekim Salı (Bugün) saat 19.30’da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda Ankaralı hayranlarıyla bir araya gelecek.

Konser; Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, ABB TV ve aşağıdaki uydu frekansları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TARİH: 29 EKİM 2024 SALI (BUGÜN)

SAAT: 19.30

YER: ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DOĞAL YAŞAM PARKI

FREKANS BİLGİLERİ:

Turksat 3A

Downlink 11112 Vertical West

s. rate 3333

Fec 5/6 

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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