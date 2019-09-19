Gaziler günü coşkuyla kutlandı

19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verilmesinin ardından her yıl 19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl da coşkuyla kutlandı. Sarıyer Merkez’de bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Kaymakamlığı’nın şehit yakınları ve gaziler için düzenlediği yemek ile devam etti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer’in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

BURADA OLMAMIZI ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ

Programda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bir vatanın bağımsızlığı varsa atalarının, kanlarını ve canlarını vermekten imtina etmediği bir dönemden geçerek bu vatanı kurmalarındandır. Bugün burada olmamızı şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Unutmamak lazım ama bunu sadece lafta değil içselleştirerek yapmak lazım. Her türlü imkansızlığa rağmen bu vatan yeniden kazanılıyorsa, dünyanın en büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden ayağa kalkıyorsa bizim bu vatana borcumuz vardır” dedi. Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer ise “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.