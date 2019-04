Gürsel Tekin: ''İstanbul’u katleden ayrıcalıklı yapılardır''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında iki gün üst üste yatay mimari vurgusu yaptı.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Erdoğan, “Az önce bir büyükşehir belediye başkanım ‘20 küsur kat inşaat yapıyorlar. Bunu yıkabilir miyim?' dedi. ‘Hiç tereddüt etme yık' dedim. Biz yatay mimari diyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den tepki geldi.

‘KİM İHANET ETTİ?'

Tekin, İstanbul'daki dikey yapılaşmayı hatırlatıp, “İstanbul'u asıl katleden, Cumhurbaşkanı'nın ‘istisna' dediği ayrıcalıklı yapılardır” dedi. Tekin, şunları söyledi: “Erdoğan, ‘İstanbul'a ihanet ettik' diyerek ilk itirafında bulunmuştu. Şimdi ise yıllardır bizim söylediğimiz yatay yapılaşma konusunda belediye başkanlarına talimat veriyor. Peki İstanbul'a kim ihanet etti? Yüzlerce ‘ayrıcalıklı' yapıya kim imar izni verdi? Sahile sıfır yerlere yapılar yapıldı. Deprem tehlikesi var diyenlerin bu yapıların altında imzası var. İhanetin belgeleri var”

‘NİYE SESSİZ KALDINIZ?'

2011'de İstanbul'un rant haritasını Erdoğan'a yolladığını ancak hiçbir tedbir alınmadığını ifade eden Tekin, “Konuyu yeniden Meclis'e taşıdım. Yeni ucube projelerle kentleri mahvetme kararlılığınız devam ediyor. Bu dikey mimariye kimler izin verdi? İstanbul'a ihanet edilmesine neden sessiz kalıyorsunuz?”

İşte son 17 yılın tepki çeken yapılaşma örnekleri

CHP'li Tekin, İstanbul'da son 17 yılda yapılan bazı projelerin ‘kentin dokusuyla' uyuşmadığını savundu. Tekin şu örnekleri verdi:

– Batışehir. – Nurol Park. – Mall of İstanbul. – İstanbul Vizyon Park. – Sea Pearl. *Marmara Forum. – Koru Florya. – Ağaoğlu My World Europe. – Vaditepe Başakşehir. – Maçka Residences. – Zorlu Center. – Nispetiye On. – Çiftçi Towers. – Autopia AVM. – Skyport. – Aymerkez Outlet. – Kaya Millenium. – Torium AVM. – Sembol İstanbul. – Viaport Venezia. – Platform Merter. – Sapphire. – Dumankaya Miks. – Diamond of İstanbul. – Spine Tower. – İstanbloom. – Tekfen Tower. – Torun Towers. – İtower Bomonti. – Trump Towers. – Levent Loft. – Nurol Tower. – Quasar İstanbul. – Maslak 1453. – Özdilek River. – Kanyon. – Key Plaza. – Dubai Towers. – İstanbul Faco Tower. – Astoria. – Polat Tower Residence. – Ağaoğlu My World Ataşehir. – Andromeda Gold. – Uphil Court Towers. – Varyap Meridian. – Brandium Ataşehir. – Ronesans Tower. – Palladium AVM. – Four Winds. – Kozzy AVM. – İstmarina. – Rönesans Maltepe. – Pendorya AVM.

‘Deprem alanları imara açıldı'

CHP'li Gürsel Tekin, 1999'daki depremin ardından İstanbul'da ‘deprem toplanma alanları' belirlendiğini hatırlattı ve şunları söyledi: “Merhum Bülent Ecevit'in girişimiyle İstanbul'da 470 deprem toplanma alanı oluşturuldu. Bu alanların 300'ü imara açıldı ve AVM, gökdelenler, lüks konutlar yapıldı. Ali Sami Yen (Şişli), Anthill (Şişli), Starcity Outlet Center (Bahçelievler), Ağaoğlu Mycity (Zeytinburnu), Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Forum İstanbul (Bayrampaşa), Kiptaş Ünalan Evleri (Esenler), Çınar Olimpia Park Sitesi (Bağcılar), Ataköy Konakları (Bakırköy), Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş), Ortaköy Ermeni Vakfı Arazisi (Beşiktaş) toplanma alanlarıydı ama yapılaşmaya açıldı. Üstelik bu imar planı değişikliklerinin büyük kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planlardı. Bu uygulamalar sonucunda bir avuç adam milyarlarca TL haksız kazanç elde etti.”