İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Ev sahibi olmanızı kolaylaştıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eğitim Bir-Sen 12.Bölge 7. Dönem 1.Teşkilat Eğitim Programı'na katıldı. Kurum burada yaptığı konuşmada, ''Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere; KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanızı elimizden geldiğince kolaylaştıracağız.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eğitim Bir-Sen 12.Bölge 7. Dönem 1.Teşkilat Eğitim Programı’na katıldı. Konuşmasına AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın aday tanıtım etkinliği sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak başlayan Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ ya rahmet diledi.

Eğitim Bir-Sen’in ülkemizin en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizen Kurum, ‘’Eğitim çalışanlarının haklarını en iyi şekilde koruyor, geliştiriyorsunuz. Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması için, ‘Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara’ diyerek; eğitim noktasında gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz.’’ dedi.

Memurların hak arama mücadelesine her zaman destek olduklarını söyleyen Kurum, ‘’İlerlediğimiz tüm sarp yollarda; ‘yerli, milli ve onurlu bir duruşu’ birlikte gösterdik.’’ sözleri ile konuşmasına devam etti.



Okulların sorunlarına da değinen Murat Kurum, ‘’Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız.’’ dedi.

İstanbul’da yaşayan memurlar için ulaşımda iyileştirmelere gideceklerini belirten Kurum, ‘’Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7/24 esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere; KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanızı elimizden geldiğince kolaylaştıracağız. İBB’den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız.’’ sözleri ile memurlara ilişkin yapacakları düzenlemeleri anlattı.

Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, ‘’Deprem bölgesindeki gayretli çalışmalarınız göğsümüzü kabartıyor. Çıktığınız bu yolculukta başarı diliyoruz.’’ sözleriyle Murat Kurum’a destek verdi.