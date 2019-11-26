İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülhane talimatı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarayburnu sahili ve Gülhane Parkı’nda incelemelerde bulundu. Her iki alanda da birçok eksiklikler gördüğünü belirten İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin Haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi.

Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla birlikte, Sarayburnu sahili ve Gülhane Parkı’nda incelemelerde bulundu. Gülhane içindeki atıl alanları dolaşan İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi. İmamoğlu şunları söyledi: “Uzun zamandır duran, İstanbul’un o güzel manzarasını seyreden bir terastan bahsediyoruz. Niye durduğunu arkadaşlarım bir daha hafızadan kontrol edecekler. İçinde buraya yakışmayan noktalar var. Hiç kullanılmayan tarihi bir sarnıç var. Bizans döneminden bir sarnıç. Yanı sıra, daha önce etkin kullanılan alanların ne yazık ki böyle atıl bir pozisyonda olduğunu gördük. Tam o alanın göbeğinde plastik bir grubunun olması bir talihsizlik. Tuvaletinin görüntüsünden başka görüntülere kadar, bu tarihi ve kadim alanı, kendisine yakışan bir pozisyona çok hızlı sokabiliriz. Zaten Yaradan vermiş yani. Biz, sadece ufak tefek dokunuşlarla burayı mükemmel bir nokta haline getiririz. Sarayburnu’nu da dahil ederek konuşuyorum. Çevresindeki bozuk yapılaşmalara ve usulsüz kullanımlara da müdahale ederek, ki orası da Haliç’in bir parçası, her noktasını gezerek, dokunarak düzelteceğiz inşallah.”