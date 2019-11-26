  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 26 Kasım 2019 08:43

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülhane talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülhane'yi inceledi. Başkan İmamoğlu atıl alanların da parka katılmasını istedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülhane talimatı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarayburnu sahili ve Gülhane Parkı’nda incelemelerde bulundu. Her iki alanda da birçok eksiklikler gördüğünü belirten İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin Haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi.

Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla birlikte, Sarayburnu sahili ve Gülhane Parkı’nda incelemelerde bulundu. Gülhane içindeki atıl alanları dolaşan İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi. İmamoğlu şunları söyledi: “Uzun zamandır duran, İstanbul’un o güzel manzarasını seyreden bir terastan bahsediyoruz. Niye durduğunu arkadaşlarım bir daha hafızadan kontrol edecekler. İçinde buraya yakışmayan noktalar var. Hiç kullanılmayan tarihi bir sarnıç var. Bizans döneminden bir sarnıç. Yanı sıra, daha önce etkin kullanılan alanların ne yazık ki böyle atıl bir pozisyonda olduğunu gördük. Tam o alanın göbeğinde plastik bir grubunun olması bir talihsizlik. Tuvaletinin görüntüsünden başka görüntülere kadar, bu tarihi ve kadim alanı, kendisine yakışan bir pozisyona çok hızlı sokabiliriz. Zaten Yaradan vermiş yani. Biz, sadece ufak tefek dokunuşlarla burayı mükemmel bir nokta haline getiririz. Sarayburnu’nu da dahil ederek konuşuyorum. Çevresindeki bozuk yapılaşmalara ve usulsüz kullanımlara da müdahale ederek, ki orası da Haliç’in bir parçası, her noktasını gezerek, dokunarak düzelteceğiz inşallah.”

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , gülhane parkı , ekrem imamoğlu , atıl alanlar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM