İBB: ''İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değil''

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Ongun şu ifadeleri kullandı:

“Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3'ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır.”

“İÇME SUYU DOLULUK ORANI YÜZDE 26,30”

İSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “22 Kasım 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 850 bin metreküp 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26,30” ifadeleri kullandıldı.

SU TÜKETİMİNDE TASARRUF SAĞLAYABİLİRİZ

İSKİ Genel Müdürlüğü, günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek su tüketiminde nasıl tasarruf sağlayacağımızı da hazırladığı video- animasyon ile anlatıyor. Videoda, banyoda diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakılmaması, banyo ve tuvalerlerde sifonu gereksiz çekmeme gibi uyarılarda bulunuyor.