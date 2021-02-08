İBB Mecidiyeköy meydanını sil baştan yeniliyor

Toplam 20 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmalar ilk etapta 7 bin 100 metrekarelik alanda başlatıldı. Araç trafiğinin yeniden düzenleneceği meydan, ağaçlandırılarak; oturma, dinlenme ve sergi alanlarıyla yeni bir yaşam merkezi haline gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin ana meydanlarından olan Mecidiyeköy Meydanı'na nefes aldıracak projeyi hayata geçiriyor. Trafik keşmekeşi ve gürültünün had safhada hissedildiği meydan, yürütülecek çalışma sayesinde yeni bir kimliğe bürünecek.

İBB Etüt Projeler ve Fen İşleri Daire Bakanlıkları ile İstanbul Planlama Ajansı'nın koordineli şekilde geliştirdiği Mecidiyeköy Meydan Kentsel Tasarımı Projesi, ilk etapta 7 bin 100 metrekarelik alanda yürütülecek. Çalışmalar tamamlandığında; meydan, oturma dinlenme alanları, sergi salonları ve yürüyüş yolları ile kentin yeni cazibe noktalarından biri haline gelecek.

2 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Mecidiyeköy Meydan projesine ilişkin bilgi aktaran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, yeni projeyle birlikte, alanın sadece üzerinden geçip gidilen bir nokta olmayacağına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alan, durulan, beklenilen bir buluşma noktası olarak tasarlanacak. Oturma alanları, sanat galeriyle bir yaşam alanı olacak. Meydanda, özellikle yoğun araç seslerini de perdeleyecek 2 bin metrekareye yakın bir ağaçlandırma alanı da oluşturulacak."

Araç trafiğinin yeniden düzenleneceği Mecidiyeköy Meydanı, engelli erişimine daha uygun hale getirilecek. Projenin inşa sürecinin Haziran 2021’de tamamlanması planlanıyor.