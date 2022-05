İBB tarihinde bir ilk: Maltepe Atletizm Pisti açıldı

TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarihinin ilk atletizm pistini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıldönümünde, Maltepe’de açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihindeki ilk atletizm pisti, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. İmamoğlu, tören öncesinde tribünleri dolduran vatandaşları ve sporcuları, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte selamladı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu çifti, sporcularla anı fotoğrafları çektirdi. İmamoğlu, Maltepe Atletizm Pisti Tesisi açılışı için konuşma yapacağı platforma koşarak ulaştı.

“19 MAYIS’I SİZLERLE KUTLAMAK DEĞERLİ”

“Bugün ulusal tarihimizin en önemli olaylarından birinin, Kurtuluş Savaşı yolculuğunun başlangıç yıldönümünde bir aradayız” diyen İmamoğlu, “Bugün milletimizin varlık yokluğuyla ilgili, gelmiş geçmiş en önemli mücadelelerinden birinin ateşinin yakıldığı gün. Yani bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs günü Samsun'a çıktığı gün. Bu, 19 Mayıs 1919 ruhunun yüz üçüncü yıl dönümü. Aziz Atatürk'ün hepimize armağan ettiği bu güzel bayramı, sizlerle beraber kutlamak çok değerli” şeklinde konuştu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sunan İmamoğlu, “19 Mayıs, bu ülkenin gençliğine, geleceğine emanet edilmiş bir bayramdır. 19 Mayıs, başka bir örneği olmayan bir bayramdır. Dolayısıyla bu kutlamanın, bu coşkunun daha farklı bir biçimde olmasını temenni ediyorum” dedi.

GENELGE ELEŞTİRİSİ

“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”ne atıfta bulunan İmamoğlu, “Yaklaşık 11 yıl önce, 19 Mayıs’ı kutlamanın sanki bir Gençlik Spor Müdürlüğü’nün kutlaması gibi ya da 23 Nisan'ı sanki bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kutlaması gibi bir tebliğ yayınlandı. O günden bugüne neler geçti? Bu ülkede ne yazık ki darbe girişimi oldu, şu oldu, bu oldu… Bunu bir türlü değiştirmeye niyet etmiyorlar. Yanlıştır. Bu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Millete armağan edilmiştir. Çocuklarımıza, gençlerimize armağan edilmiştir, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne değil Allah aşkına. O da bir parçasıdır ama ona değil. Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi gerekmektedir. Gençlerin olduğu yerde her zaman umut vardır. Gençliğe armağan edilmiştir, çünkü gençlik bu milletin geleceğidir, umududur var olma garantisidir” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIZ”

İBB olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Özellikle gençlerimizin bu topraklardan ümidini kesen bir gençlik değil, yarınlara çok daha iyi koşullarda hazırlanan bir gençlik olmasını istiyoruz. İstanbul'da benim en büyük projem, bu şehrin çocuklar ve gençlerine olan hizmetlerdir. Bu milletin evlatlarının fikren, bedenen, ruhen gelişmesi için, her alanda fırsatlar yaratmak adına ekibimle birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin hizmet alanları içerisinde, belki de beni en çok motive eden alanlardan biri de işte tam da bu çocuklar ve gençlerle ilgili alanlar. Tam bir seferberlik inancıyla, ruhuyla vatandaşlarımıza hizmet etmek, çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açan güzel hizmetleri sunmak en asli ve en ulvi görevimdir” dedi.

“İSTANBUL’UN SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞMASINI İSTİYORUZ”

Gençlerin İBB’de söz sahibi olmasına yönelik stratejik adımlar attıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bu milletin evlatlarına adil ve eşit bir biçimde kaynaklarını kullandıran bir belediye olmak istiyoruz. Okul öncesi kreşler, tarihinde ilk kez yurtları olan bir belediye, ‘Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı’ndan tutun da bu şehrin tarihinde ilk kez atılmış adımları atmaya devam ediyoruz” diye konuştu. 16 milyonun etkin bir biçimde spor yapmasının da hedefleri arasında olduğunu aktaran İmamoğlu, “Sadece ülkemize değil, tüm dünyayı etki eden İstanbul gibi dev bir metropolün, sporun her anlamda iyileştirici gücüyle buluşmasını çok istiyoruz. Daha sağlıklı ve geleceğe daha mutlu bakan bir kent yaratmanın yolu kesinlikle spordan geçiyor” diye konuştu.

“2036 OLİMPİYATLARINI İSTANBUL’A KAZANDIRACAĞIZ”

Çocukluk dönemlerinde, beden öğretmenin yönlendirmesiyle atletizme başladığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’a kazandırmak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. “Şehrimizin her köşesinde spor yapılmasıyla beraber, 2036 yolculuğunun kuvvetli olacağının farkındayız” diyen İmamoğlu, “Spora ilgi çoğaldıkça sağlıklı, mutlu, geleceğe çok daha umutlu bakan bir İstanbul haline geleceğiz. Bu yüzden halkımızın spor imkanlarına çok daha kolay erişimi için projeler üretiyoruz ve hizmete açıyoruz. İstanbul'u spor yapan, spora ilgi duyan, müsabakaları heyecanla takip eden ve sağlıklı insanların yaşadığı olimpik bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. Açılışını yaptıkları Maltepe Atletizm Pisti’nin de bu vizyon kapsamına girdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Maltepe Atletizm Pisti, bizim seçim döneminde insanlarımıza söz verdiğimiz en önemli vaatlerimizden biriydi. Bugün olduğu gibi her geçen gün bu anlamda sözlerimizi tutuyor ve bunları teker teker yerine getiriyor, İstanbul'a kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA YAKASINA DA BENZER BİR TESİS KAZANDIRILACAK

Avrupa yakasında da benzer bir tesisi İstanbul’a kazandırmanın sözünü veren İmamoğlu, vatandaşlara, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi, belediyemizin ve bütün kurumlarımızın, şehrimizin her tarafındaki spor tesislerimize getirin. Özellikle Spor İstanbul'un çeşitli branşlardaki etkinliklerine kaydettirin. Onların sporcu disipliniyle yetişmelerine imkan sağlayın. Onların sporu öğrenmesini ve bir yaşam tarzı haline getirmesini sağlayın hayatlarına dair. Spor sayesinde hem sağlıklı bir yaşam sürdürecek hem de programlı yaşamayı öğrendikleri için, derslerinde, eğitimlerinde ve hayatlarında çok başarılı olacaklar” çağrısında bulundu. Maltepe’nin 19 Mayıs kutlamalarının İstanbul’daki merkezi olacağını ve etkinliklerin gün boyu süreceğini ifade eden İmamoğlu, kendisinin de eşi ve çocuklarıyla birlikte alanda olacağını vurguladı.

VATANDAŞLARA “MİLLETİN SESİ” MİTİNGİNE KATILIM DAVETİ

Vatandaşları, 21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı’nda düzenlenecek “Milletin Sesi” mitingine davet eden İmamoğlu, “Genel Başkan’ımız Maltepe'de olacak. Özelikle siyaset üstü bir buluşmada, milletini dinleyen ve milletimizle beraber düşünen ve tam da Gençlik ve Spor Bayramı'nda, gençlerimizin bu topraklara umudunu bağladığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı, gençlerimizin ‘Liyakatle ben çalışırsam olur, eğitimimi iyi alırsam olur ve dayıya, halaya, amcaya ihtiyacım yok, bir tanıyana ihtiyacım yok, istediğim işe kendi başarımla girerim’ diyebilecekleri günlere kavuşmak istiyoruz. ‘Bugünlere ben de kavuşmak istiyorum. Ben de sesimi duyurmak istiyorum. Ben de sesim orada daha yüksek çıksın istiyorum’ diyenler varsa, ‘Hak, hukuk, adalet istiyoruz’ diyenler varsa, -ki var, biliyorum- bütün İstanbulluları 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Maltepe'ye bekliyoruz” dedi.

“ENERJİMİZİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU BİR DÖNEM YAŞIYORUZ”

İmamoğlu, sözlerini, “Yola çıktığımız ilk andan itibaren, enerjimizin çok yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Her ne koşulda olursa olsun, her geçen gün enerjimizi daha yükseğe taşıyoruz. Çünkü, genç bir ülkenin fertleriyiz. Genç bir İstanbul'un Belediye Başkanıyım. Bu kentin yaş ortalaması 32. Dolayısıyla ben de İstanbul'un yaş ortalamasında kendini hisseden bir Belediye Başkanı olarak, her zaman o gençliğin enerjisiyle sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” şeklinde noktaladı.

ALTAY: “İMAMOĞLU, İSTANBUL’DA YÜZÜMÜZ AK ETTİ”

Kurdele kesimi öncesinde konuşan Altay da “Çocukların ve gençlerin Ekrem Abisine, bu güzel tesis ve bundan sonra çocuklar ve gençler için, İstanbul için yapacaklar için şimdiden peşinen çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasın, yüzümüzü ak etti. İstanbullulara karşı mahcup değiliz. Başımız dik, alnımız açık. Atletizm pistini açıyoruz. Kendisi de ilkokulda atletizmle spora başlamış. 100 metre koşunun bir performansı vardır, maratonun bir hızı ve performansı vardı. Çok şükür kıymetli kardeşim, 100 metre hızıyla maraton koşuyor İstanbul için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, 103 yıl önce bugün, Samsun rıhtımına bir gemi yanaştı. Bir mavi gözlü dev limana indi, rıhtıma indi. Tehditlere boyun eğmedi, idam fermanına meydan okudu. Katli vacip fetvalarına meydan okudu. Suikastlara meydan okudu. Bir adım geri atmadı. Eğilmedi, bükülmedi ve Samsun'dan İzmir'e o da bir büyük maratonu koştu ve bize bu Cumhuriyet’i armağan etti. Ve size emanet etti. Türkiye'nin gençleri, Türkiye'den umudunu kesmemelidir. Türkiye'den başka ülkelerde yaşam aramamalıdır. Bizlere ve Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti’ne güvenin. Güzel bir gelecek, Türk gençliğini bekliyor. Bayramınız kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İLK YARIŞI İPEK MERMİ KAZANDI

Tesisin açılışı; Altay, İmamoğlu çifti, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve çok sayıda sporcu tarafından kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. İmamoğlu çifti, pistte gerçekleştirilen ilk yarış olan “60 metre kızlar yarışını” başlattı. Yarışı, 9,44’lük performansıyla 2013 doğumlu İpek Mermi kazandı.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

İBB tarihinde bir ilk olan uluslararası standartlara sahip Maltepe Atletizm Pisti, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ile Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle inşa edildi. Böylece İstanbul'da uluslararası düzeydeki atletizm pisti sayısı, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’na ek olarak 3’e çıktı. Tesis, yeşil alan ve sportif alanlarla birlikte, kıyıdaki diğer rekreasyon alanlarıyla bütünlük oluşturacak şekilde tasarlandı. 7 yaş ve üzeri sporcuların antrenmanlarını yapılabileceği, yarışlarını gerçekleştireceği tesisten vatandaşlar da yararlanabilecek. 07.00 – 23.00 saatleri arasında hizmet verecek tesis, 29 bin metrekare alan üzerine kurulu. Uluslararası düzeyde İstanbul'a kazandırılan atletizm pisti; 980 kişilik seyirci, 110 kişilik protokol ve 31 kişilik basın olmak üzere, toplam bin 121 kişi kapasiteli tribüne sahip. Tesiste; 6 idari ofis, 5 soyunma odası, 2 hakem odası, masaj odası, kondisyon odası, sağlık odası, doping kontrol odası, ödül töreni bekleme alanı, 2 dinlenme odası ve depo alanları mevcut. 8 kulvarlı atletizm pistinde 100 metre start alanı, çekiç ve disk atma kafesi, uzun ve üç adım atlama alanı, sırıkla yüksek atlama alanı, yüksek atlama alanı, cirit atma alanı, gülle atma alanı bulunuyor.