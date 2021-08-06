  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB'den Adalar için ''orman yangını'' tedbiri

İBB'den Adalar için ''orman yangını'' tedbiri

İBB'den Adalar için ''orman yangını'' tedbiri

Adalar Kaymakamlığı, ilçede meydana gelebilecek olası yangınlara karşı yeni önlemler hayata geçirdi. İBB, bu kapsamda; 7-31 Ağustos tarihleri arasında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında seferleri azalttı.

Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınların, ilçede yaşanmaması için yeni önlemleri hayata geçirdi.

Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunun azaltılmayı hedefleyen Komisyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ’den de sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu.

Bu talebi değerlendiren İBB, 7 - 31 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar  hatlarında yeni sefer tarifesi uygulayacak.

Şehir Hatları AŞ’nin 7-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanacak sefer sayıları şöyle:

CUMARTESİ GÜNÜ SEFERLERİ

PAZAR VE TATİL GÜNLERİ SEFERLERİ

Etiketler ibb şehir hatları adalar sefer vapur seferleri istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
Manisa'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 42 yaralı
15 Temmuz'un kritik komutanı emekliye sevk edildi
TBMM komisyonunda ilginç çıkış: ''Kanal İstanbul yapıldıktan sonra bakacağız'''
İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu!
MasterChef Türkiye'nin Somer Şef'i yeni sevgilisiyle yakalandı
Manavgat'ta felaket ''geliyorum'' demiş
Görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama
Halk TV ekibine saldırı şoku: Canlı yayını bastılar
Birçok ilde gökyüzünün rengi değişti! Nedeni belli oldu