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İBB’nin Gezici Aşevleri hizmete girdi

İBB’nin Gezici Aşevleri hizmete girdi
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İBB, ‘Gezici Aşevi’ projesi ile mobil sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. Sosyal ve ekonomik dezavantajlı mahallelere ulaştırılan sıcak yemek doğrudan ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. v

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılamak için ‘Gezici Aşevi’ projesini hayata geçirdi. 31 Ocak’ta başlayan hizmet ile 3 ilçede 12 farlı noktada sıcak yemek ve çorba dağıtımı yapılıyor. İlk 2 günde toplam15 bin İstanbulluya sıcak yemek ulaştırıldı. Aynı proje ile özel günlerde de lokma ikramı, kandil simidi ve aşure ikram hizmetleri de gerçekleştirilecek.

MOBİL ARAÇ YIL BOYUNCA YOLLARDA OLACAK

Gezici Aşevi hizmeti ile toplamda 1 milyon paket sıcak yemek, 1,5 milyon paket çorba, 900.000 okul beslenme paketi, 50.000 paket kumanya, 50.000 paket lokma, 50.000 paket aşure ve 50.000 paket kandil simidi dağıtılması hedefleniyor. Hizmetlerin 2024 yılı sonuna kadar 6 mobil araç vasıtasıyla İstanbullulara ulaştırılması planlanıyor.

Okul Beslenme Desteği hizmeti için planlanan 900.000 beslenme paketi dağıtımı da Gezici Aşevi hizmeti için tahsis edilen 6 araç ile gerçekleştirilecek.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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