''İmamoğlu 300 bin oy farkla kazanacak''

İstanbul Kadıköy'de 23 Haziran seçimleri öncesi biraraya gelen Karslılar Platformu'nun düzenlediği toplantıya, CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş ile CHP Kars Belediye Başkan Adayı Taner Toraman da katıldı. Seçim çalışmalarına destek vermek için Kars'tan İstanbul'a geldiğini belirten Toraman, "Sayın İmamoğlu için ev ev dolaşıyor ve oy istiyoruz. Gördüğüm manzara çok umut verici. İmamoğlu seçimi bir kez daha kazanacak" dedi.

CHP'li Yarkadaş ise, "Halkımız 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durdu ve mazbatayı teslim etti. 6 Mayıs'ta ise mazbata gasp edildi. 23 Haziran'da da aynı kararlılık sürecek. Halkımız aynı tavrını kararlılıkla sürdürüyor. İmamoğlu bu kez en az 4 puan, dolayısıyla yaklaşık 300 bin oy farkla seçimi kazanacak" dedi.

Yarkadaş ve Toraman, işleri dolayısıyla Kars'a dönen İstanbul seçmenlerinin 23 Haziran'da oy kullanabilmesi için yapılan çalışmalara da katıldı.