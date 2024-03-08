İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. Programda bir izleyicinin İmamoğlu'na sorduğu "DEM Parti'' sorusu da İmamoğlu'nun verdiği "7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim" yanıt da gündem oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine katıldı. Fragmanı yayımlanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle girdiği 'terörist' diyaloğu dikkat çekti.

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu bölümün tanıtımı yayımlandı. Fragmanda sorulan sorular ve İmamoğlu'nun yanıtları kısa sürede gündem oldu.

Bir izleyici, DEM Parti'yle ilgili İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu ise seyirciye, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" diye sormasının ardından seyirci "Evet" diye yanıtladı.

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkışlarla destek aldı.

Konuklar arasında bir kişi "Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?" sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.

İmamoğlu ise şu yanıtı verdi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileriye gideyim; İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında... Benim lokantamda köfte yedi, parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek."