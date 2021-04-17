  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik''

İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Otogarı'ndaki taksi sistemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "İşte size güzel bir örnek. İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik. Şimdi hem vatandaş memnun hem de taksi esnafı." diye yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Otogarı'ndaki taksi sistemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "İşte size güzel bir örnek. İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik. Şimdi hem vatandaş memnun hem de taksi esnafı." diye yazdı.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aman Nisa görmesin! Barış Murat Yağcı'nın o mesajları ifşa oldu
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Canlı yayında ''işte kabinede değişecek isimler'' diyerek açıkladı
Kanal İstanbul toplantısına damga vuran sözler
Vatandaş yasak saatlerini karıştırdı; geceyarısı dikkat çeken kalabalık!
Güntekin Onay'dan Nkoudou'ya sert tepki
Anlaşıldı güneşe yine hasret kalacağız! Hem yağış, hem de toz taşınımı geliyor!
Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia
Erdoğan ve Soylu Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış