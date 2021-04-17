İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik''
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Otogarı'ndaki taksi sistemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "İşte size güzel bir örnek. İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik. Şimdi hem vatandaş memnun hem de taksi esnafı." diye yazdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Otogarı'ndaki taksi sistemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "İşte size güzel bir örnek. İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik. Şimdi hem vatandaş memnun hem de taksi esnafı." diye yazdı.
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