İmamoğlu'dan 'Dilek İmamoğlu' eleştirilerine yanıt

Gazetecilerin konu ile ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:,

Bu sürece dair kadınların bir kitap üzerinden tiyatroyu izlemesi, sürece katkı sunma çabası çok olgun bir tavır olarak görüyoru. Destekliyorum da. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense, belki kadın eliyle farklı bir atmosfer doğabilir. Bu ülkede gerçekten barış ve huzur ortamı oluşabilir. Keşke bunu yapabilsek. Bu konuda belki erkek çeneleri az konuşsa. Oy için sahada gezerken de ben hamaset yapmadım. Trabzon'da da, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı dili konuştum. Şu anda da görev yapıyorum. Aynı şeyleri konuşuyor. Bizi o hamaset çerçevesinin içine sığdıramazlar. Biz oraya girmeyiz. O alan onlara girsin. Üzülerek takip ettiğim şey devlet adamlığına yakışmayan şeylerin hala kullanılıyor olması.