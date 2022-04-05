İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na tepki: ''İstanbul'a ihanet ediyorsun, yazık!''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Baan Karaismailoğlu'na tepki gösteren İmamoğlu canlı yayında "İstanbul'a ihanet ediyorsun, yazık" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Niye seçimi kaybettik? Oradalar hala. 5 tane kurum eklediler UKOME'ye. Niye? UKOME'de askeri neden bu işe alet ediyorlar? Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen, kifayetsiz aklıyla orada emir kulu olarak konuşuyor. Benim askerimi, polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz? Biz yüzde 50 zam istiyoruz. Neden? Vatandaşımızı korumak için.

Tüm büyükşehirlerde UKOME toplantısı yapılıyor. Başka bir 'UKOME' diye haber yaptınız mı? Niye bir tek İstanbul'da bu zorluk çıkarılıyor?

Sabah gazetesi sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya'da mı yaşıyorsun?

'Benim olmayan bertaraf olsun' bu akıl.

Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yazık!

Bu insanlar vicdanları elvermeden ret veriyorlar.

İBB Meclis'i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar. İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir.

Elektriğe, doğal gaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye'deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek Belediyesi mi? Değil. İstanbul Belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ'de fiyat artmış, İBB'ye neredeyse zam verilmemiş.