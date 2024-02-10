İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: ''Soyadımla alıp veremediği var''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstererek “Soyadımla alıp veremediği var. İki defa dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi Açılış Töreni’nde konuştu.

AK Parti’nin İstanbul adayı rakibi Murat Kurum’un “6 yeni içme suyu barajı” vaadiye tepki gösteren İmamoğlu, söz verip de yapılmayan Melen Barajı’nı hatırlattı. “Melen Barajı’nın sürecinin altında imzası bulunanlar ve bunu milletten gizleyenler şimdi kalkmış İstanbul’a 6 yeni baraj daha vadediyorlar. Aman aman siz baraj kelimesini kullanmayın demek lazım. İstanbul’a vadettikleri 6 barajı, bu konuştuğum 10 yılda gelinen sürece baktığınızda 6 baraj 60 yılda mı biter ne zaman biter tahmin bile etmek istemiyorum. Bu süreçte insanlarımızın milyarlarca lirasını boşa harcayanlar 6 baraj yapmaya kalksa kamu hazinesi ne kadar zarara uğratılır Allah bilir!” diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

‘BU KONUDA HESAP VERMEK ZORUNDALAR’

“İstanbul’un içme suyu meselesi çok önemli. Melen Barajı konusunda İstanbullulara hesap vermek zorundalar, veremeyenlerlerin itibar edilecek bir sözleri olamaz. İki konuda cümle kurulmuyor, içme suyu Melen barajı ve Kanal İstanbul. İkisi hafızalarda yok sanki. Şunu da diyemiyorlar, Melen Barajı’nı yapamadık ey halkım özür dilerim diyemiyorlar, bunu şöyle çözeceğiz de demiyorlar. Bu konuda tam 4 yıldır aralıksız çağrı yapmama rağmen. Geçen hafta çağrı yaptım bunu biz çalışalım, ki biz Melen Barajı çevresindeki yatırımları da bitirmek üzereyiz. Bu projeyi biz alalım yapılacak seviyeye getirelim sonra inşaatını da siz yapın derseniz onu da biz yapalım. Bırakın Melen Barajı’nı elinize yüzünüze bulaştırdınız, bırakın biz yapalım, tekrar çağrı yapıyorum.”

‘KANAL İSTANBUL’ TEPKİSİ: SES YOK, VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Murat Kurum’un “Kanal İstanbul” konusuna değinmediğine dikkati çeken İmamoğlu şöyle dedi: “Kanal İstanbul konusunda da evet ya da hayır deyin, ses yok. Seçim zamanında olduğu için gündemimizde yok gibi muğlak sözlerle vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Bak bak bak diyorum, bugüne kadar dillerinden düşürmedikleri, Türkiye’yi uçuracak, bu uçmak neyse bir türlü yere konamadılar. Öyle uçuyorlar ki enflasyon dünyada çift haneli rakamda bulunduğu ülke sayısı o kadar az biz Allah’a şükür bizi uçurdular üç haneliyiz!”

‘SORUNLARI SÖZÜNÜN ERİ OLMA ANLAYIŞI ÇÖZER’

“İstanbul’un sorunlarını tek bir kişilik çözer, sözünün eri olma anlayışı, haysiyetli bir yönetim çözer” diyen İmamoğlu, “Biz 4,5 yıldır bunu kanıtlıyoruz. Metrodan altyapıya sosyal destekten kültür sanata. İstanbul’dan hayvancılığa verilen desteğe kadar büyük bir atılım içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’DAN DAHA NE ALABİLİRİZ DERDİNDELER’

İktidar yüklenmeye devam eden İmamoğlu şöyle konuştu: “Ne kadar büyük bir ahlak ve ciddiyet farkı var görebilirsiniz. Onun için her konuda ben diyorum ki meseleye şöyle bakın israfçılar ve icraatçılar olarak bakın. Halkımız bu farkı görüyor ve bize yöneliyor. İsrafçılar da bu durumun farkında olduğu için İstanbullularla İstanbul’u konuşmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Konudan uzaklaşıp konuyu başka mecralara aktarma çabası içinde olacaklar. Öyle bir noktadalar ki genel seçim yaptık yerel seçim yapmayalım demeye gidecek noktasındalar. Biz ne dersek o olsun bakış açısı bu. Bu Zihniyetin İstanbul’a verecek hiçbir şeyi yok. Onlar İstanbul’dan daha ne alabiliriz derdindeler. İstanbul’da israf kapanmış icraat devri başlamıştır. Yeniden İstanbul’u kazanabiliriz ümidiyle seçime girme niyetleri varsa 2029’a kadar ne kadar ne kadar hükümet vakitleri var bilmiyorum bundan sonra 3-4 sene mi kalıyor nedir bu zaman diliminde Melen’i bitirsinler de belki yüzleri olabilir.”

‘İKİ DEFA SÖYLESE HER DEYİŞİNDE YÜZDE 5 OY KAYBEDECEK’

Sözlerinin devamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenen İmamoğlu, “Hâlâ miting yapıp İmamoğlu aşağı İmamoğlu yukarı, İmamoğlu bile diyemiyor soy adımla alıp veremediği var adamın. İki defa İmamoğlu dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek ondan diyemiyor. Tek derdi İstanbul, ya enflasyonu düzelt başka işlerle uğraşmayın. İşinize bakın. Bizi bu ülkenin gündeminde olmayan mevzulara çekmeye çalışmasınlar” sözlerini kaydetti.