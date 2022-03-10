İmamoğlu'ndan İstanbullulara hem teşekkür hem de uyarı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum" diyerek Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp, özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler. Mümkün olduğu kadar özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının, belki de bu 4 günlük tedbir alışımızın en kıymetli işlevi olacak” uyarılarında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve mücadelesiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. “Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansının olmadığını dün ifade etmiştim” diyen İmamoğlu, “Bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz, şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp, özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler. Mümkün olduğu kadar özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının, belki de bu 4 günlük tedbir alışımızın en kıymetli işlevi olacak” uyarılarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile kar yağışıyla ilgili bilgileri paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi. Kar yağışının Meteoroloji’nin tahminleri doğrultusunda sabah 05.00 sıralarında başladığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerimizde yoğunluklu bir şekilde hissedilmeye başladı” dedi. Yer yer yoğun olması beklenen kar yağışının kısa aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca, yani pazartesi gününe kadar İstanbul genelinde de etkili olması bekleniyor” diye konuştu. Şu anda kentin kuzeyindeki ilçelerinin bazı noktalarında kar kalınlığının 20 santimetreye, merkezde ise 5 santimetreye ulaştığını kaydeden İmamoğlu, İBB’nin ilgili tüm birimlerinin alarm durumunda çalıştığını vurguladı.

“TRAFİĞİ HAFİF GÖRÜP ÖZEL ARAÇLA SAHAYA ÇIKMAYIN”

“Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansının olmadığını dün ifade etmiştim” diyen İmamoğlu, “Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama şunun bilinmesini istiyorum: Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler acil durumlarda. Mümkün olduğu kadar özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının, belki de bu 4 günlük tedbir alışımızın en kıymetli işlevi olacak” uyarılarında bulundu.

9 BİN 500 İBB PERSONELİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Karla mücadele çalışmalarını AKOM’dan yönettiklerini aktaran İmamoğlu, İBB ile iştiraklerinin elindeki çalışan ve teknik ekipman sayılarını detaylarıyla paylaşan İmamoğlu, “9 bin 500 personelimiz karla mücadelede görevde şu anda. Ben, bu zor koşullarda görevini layıkıyla yerine getirme çabası içerisinde olan bütün emekçi kardeşlerime de buradan yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece kurumumuzdaki 9 bin 500 personel değil, bizim kurumumuzun dışındaki kurumlarda ve de özellikle ilçe belediyelerinin bünyesindeki bütün çalışma arkadaşlarımıza da İstanbul halkı adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

40 NOKTADA 75 BİN KUMANYA DAĞITIMI GERÇEKLEŞECEK

Kent genelinde yaptıkları çalışmaları detaylandıran İmamoğlu, sorumluluk alanlarını paylaştıkları kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla koordineli bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Kentte şu an itibariyle yüzde 20’lerde bir trafik yoğunluğu gözlendiğini kaydeden İmamoğlu, “Kış şartları noktasında, özellikle sahada çalışan personel ve il genelinde ulaşım ağı üzerinde belirlenen 40 noktada şu ana kadar 75 bin kumanya ve mobil malzeme -ki içinde çorbası, keki, suyu ve sıcak içeceği bulunmakta- dağıtımı yapılıyor. Bu noktalarda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı destekliyoruz” bilgilerini paylaştı. “Evsizlere kış hizmetimiz aralıksız sürüyor” diyen İmamoğlu, “Şu anda 600’e yaklaşan evsiz vatandaşımız, konuk ettiğimiz noktalarımızda misafirimiz. Tüm hizmetleri; banyosundan kıyafetine, yiyeceğinden barınma hizmetine, sağlık taramasına varıncaya kadar bütün evsiz vatandaşlarımız bu hizmetlerini alıyorlar” dedi. Memleketine gitmek isteyen evsiz vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade eden İmamoğlu, iş talebi olanları da İstihdam Ofisleri’yle iletişime geçirdiklerini bildirdi.

“TOPLU TAŞIMA BİZİM İÇİN EN KIYMETLİ HAT”

“Toplu taşıma bizim için en kıymetli hat” diyen İmamoğlu, şu bilgileri yineledi:

“Metro hatlarımızın gece 02.00’ye kadar, Şehir Hatlarımızın, vapurlarımızı gece 12.00’ye kadar hizmetleri sürecek. Bu noktada vatandaşlarımızın trafiğe çıkmama duyarlılığının, en üst seviyede devam etmesini diliyorum. Özellikle, valiliğin dün akşam benim açıklamamdan sonra yapmış olduğu uyarıyla, tır ve ağır vasıtalı araçların İstanbul'a giriş yapılmaması kararı, bu tür ortamlardaki en kritik karardır. Zira, bir önceki kar yağışında, özellikle TEM otoyolunda, özellikle TEM otoyolunun bağlantılarında ve özellikle de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik sıkışıklığının ve oradaki yoğunlaşmanın ana sorununu oluşturmuştur. Bu bağlamda, bu alınan kararı çok önemsiyoruz. Çok değerli buluyoruz. Ve bunun bu 4 gün boyunca, son derece üst seviyede -tabii ki acil durumlar hariç- en üst seviyede kontrollü bir şekilde yönetileceğini de sayın Valimizden duymuş olmak, beni memnun etti. Özellikle

bu hatlardaki trafik sıkışıklığını önleyecek bir tedbir olacak. Burada tır ve diğer ağır vasıta araçların da konaklatıldığı yerlerde, zaten bütün lojistik imkanlarının orada sağlandığını Valilik daha önce duyurmuştu.”

“UMARIM İSTANBUL, SADECE KARIN KEYFİNİ VE BEREKETİNİ KONUŞUR”

İSKİ ve İGDAŞ’ın karla mücadele boyunca sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme çabasında olduklarını dile getiren İmamoğlu, “Karın, umarım İstanbul, sadece keyfini ve bereketini konuşur. Hafta sonu ve pazartesi itibariyle barajlarımızın tamamen neredeyse dolduğunu konuşuruz. Bu bağlamda böyle olması için herkes var gücüyle çalışıyor. Bizim en önemli paydaşımız, yol arkadaşımız, kıymetli vatandaşlarımız. Evde duran çocuklarımızın, gençlerimizin biraz canları sıkılabilir. Ama karın keyfini çıkarsınlar. Bolca kitap okusunlar. Evlerindeki bu aileyle birlikte geçirdikleri 3-4 günün, onların hayatında güzel anılar bırakmasını diliyorum” dedi.

SORULARI YANITLADI

İmamoğlu, bir gazeteciden gelen, “Dün akşam İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya bir tweet attı. Tweetinde, ‘Karla ve buzla mücadeleye hazır’ diyerek birçok çalışma arkadaşlarını ekledi. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tweetin içinde yoktu. Bir koordinasyon problemi var diyebilir miyiz” sorusuna, “Yok; koordinasyon problemi olduğunu düşünmüyorum. Bu sabah da kendisini aradım ve karşılıklı istişarede bulunduk. En azından bizim açımızdan bir şey yok. Sayın Valimizin de öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Sadece şunu getirdi aklıma: Herhalde bizim kusursuz çalıştığımızı düşünerek, diğer kurumlara biraz daha omuz vermek, destek istemiş olabilir. Bizim kusursuz çalıştığımıza dönük bir esprili yaklaşım olarak kabul ediyorum bu tweeti” yanıtını verdi.