İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul için sert tepki: ''Nam-ı diğer beton İstanbul!''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u sadece bir rant alanı olarak gören anlayışın kenti inşaat ekonomisine mahkum ettiğine dikkat çekerek Kanal İstanbul projesine tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim öncesinde “10 x 10 = 100 Büyük Proje” toplantılarının 7’incisi “Girişimci İstanbul”, 8’incisi “Sürdürülebilir İstanbul” başlığıyla aynı anda Beyoğlu’ndaki Dijital Deneyim Müzesi’nde gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olmasına karşın gençlerin kayıp bir dönem yaşadığına dikkat çekerek “Baskıya, yasağa, işsizliğe, düşük ücretli işlere maruz bırakıldılar, özgürlükleri kısıtlandı. Gençlere her türlü imkanı sağlaması gerekenler ceplerindeki telefonla uğraştı. Emek verdiğimiz gözümüz gibi büyüttüğümüz gençler arasında umutsuzluğa kapılanlar, umudu başka ülkelerde aramak zorunda kalanlar oldu. Anne babalarımızın ve gençlerimizin en fazla mustarip olduğu konu gelecek kaygısı. Bu gidişe dur diyeceğiz” dedi. İmamoğlu “Bizler bu potansiyeli görüyor ve özellikle yeni ekonominin ihtiyaçları olan eğitim, bilgi ve teknolojiyle başta gençlerimiz tüm İstanbulluları buluşturacak araçları üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul’un stratejik ve jeopolitik önemine vurgu yapan İmamoğlu şöyle devam etti:

-Maalesef gençlerimize olduğu gibi İstanbul’a da özensiz davrandılar, ihanet ettiler. İstanbul’u sadece bir rant alanı olarak gören anlayış, dünya bambaşka bir yere giderken İstanbul’u sadece inşaat ekonomisine mahkum etti.

-Tek anladıkları beton ve imar rantı, bu kafayla geldiğimiz yer de ortada. Şu soruyu kendinize sormanızı isterim; büyümesini büyük oranda İstanbul’a borçlu olan en çok övündüğümüz inşaat ekonomisi İstanbul’u veya risk altındaki diğer kentlerimizi depreme karşı daha dirençli bir hale neden getiremedi?

-Ben size söyleyeyim; bize kentsel dönüşüm konusunda söz söylemeye kalkanlar önce 25 yılın hesabını vermek zorundadır.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bizden önce dönüştürdüğü tek bina yok, sıfır. Diğer taraftan imar değişiklikleriyle adama, kişiye, bir takım imtiyazlı kişilere milyarlarca dolarlık rant sağladılar. 2004’ten beri atılan adımlar bu yönde.

-Dersine çalışmayan adaya soruyorlar, ‘İstanbul depreme hazır mı’ diye, ‘hayır’ diyor. ‘1999’dan beri belediyede, 2002’den beri ülkede iktidardınız, sorumlusu kim?’ denilince nutku tutuluyor. O da biliyor ki, 5 yılda deprem ilgili sorunun çözülmesi mümkün değil.

-Bir de unutturmaya çalıştıkları yeni bir ihanet var, en büyüğü bu; İstanbul’un doğal kaynaklar bakımından en zengin bölgesini imara açıp akılları sıra yine bir yerlere peşkeş çekecekler. Kanal İstanbul ya da namı diğer beton İstanbul.

-İstanbul bunun altından kalkamaz. Daha önce de söyledim Kanal İstanbul bir gayrimenkul geliştirme projesidir. Bu bir emlak projesidir. Arsa satmak, en iyi anladıkları şeydir. Beton kanal bahane, bunlar ihanete doymamıştır, doymayacaklar. Bir de çıkmışlar ‘beton kanal gündemimizde değil… ‘ Bakanları, il başkanı yalanlıyor.

-Cumhurbaşkanı umursamıyor bile. Kendisini herhalde 2 metroya güvenlik şefi yapacak. Orayı koruyun diye mesaj veriyor. O kadar büyük bir ihanet ki, oradaki parsellere baktığınızda artık kimlere söz verdilerse ‘isteyen binasını yapar’ diyor dersine çalışmamış acemi aday.

-Aklı sıra beton kanalla etrafında imara açtığı alanları ayırmaya çalışıyor. Aldandık diye geçirdikleri yıllardan sonra zannediyorlar ki İstanbulluları da aldatırız. Öyle bir şey yok. İçme suyu havzasını kanal bahanesiyle imara açıyorlar.

-Neymiş vatandaşın parseliymiş, orda kimlerin parseli var İstanbul halkı biliyor. 5 tane Esenyurt büyüklüğünde alanı imara açmak bu kentin ölüm fermanını imzalamaktır. Buna hep birlikte müsaade etmedik, yine birlikte müsaade etmeyeceğiz. Çoktan orayı inşaat çöplüğüne çevirmişlerdi. 2019 onun için tarihi bir andır.

-İstanbul’un benim gibi milyonlarca muhafızı olduğunu biliyorum, 1 Nisan sabahı öğrenecekler. Bu kenti hep birlikte koruyacağız bu büyük ihanet projelerine müsaade etmeyeceğiz.

-Aynen elimizden hukukun kurallarının dinlemez biçimde almak için verdikleri çabanın karşılığında her şeye rağmen,bütün baskılara rağmen, geçmişte milyonlarca insanın büyük çaba göstererek korumaya çalıştığı Gezi Parkı’nı tekrar İBB’ye iade edildiği gibi….

İmamoğlu şu çağrıda bulundu:

-Beton kanalla, rant projeleriyle değil girişimcisiyle, teknolojisiyle, yatırımcısıyla ekonomisini güçlendiren, doğal alanlarını, içme suyu havzalarını tarım alanlarını tahrip etmeyen İstanbul’u sürdürülebilirliğiyle geleceğe taşıyacak yol haritasını paylaştım. Biz bu yol haritasını hayata geçirebilecek yegâne siyasi kadroyuz.

-Bizim geçmişimizde ihmal ya da ihanetle tanımlanabilecek hiçbir şey yok. İstanbul’un kaynaklarını asla israf etmedik. İstanbul’un rotasını geriye çevirmeye niyet edenler değil, ‘tam yol ileri’ diyenler kazanacak.

-Seçime kadar çok çalışacağız. Muhakkak sandık başına gidip oyumuzu kullanacağız. Yaratılmak istenen parti devleti anlayışından uzak 16 milyonun sesiyiz, herkesin oyuna talibiz. Sandık başında herkese ihtiyaç var. Hazırlıklarımız tamam. Sandıklar kontrolümüz altında olacak.

-Ama seçim günü bir fazla kişi daha görev alırsa, gücümüze güç katacak. Biz güçlendikçe, bütün karanlık oyunlar, daha başlamadan bozulacak. Onun için durmayın, beklemeyin, görev alın. Parti örgütlerimizle irtibata geçin. Oyunuza, sandığınıza, şehrinize sahip çıkın.

“ATAŞEHİR HALİ TUZLA’YA TAŞINACAK”

İmamoğlu, sürdürülebilir bir İstanbul için tarım alanlarını, doğal kaynakları koruyacaklarını, girişimciler için de gerekli altyapı, üretim olanaklarını özgürlük ve güven ortamını sağlayacaklarını belirterek yeni dönemin projelerini anlattı.

İmamoğlu “Sürdürülebilir İstanbul” için hazırladıkları 10 projeyi şöyle tanıttı:

Ürünlerin Sağlıklı Ortamlarda Depolanması : İstanbul’daki tahıl üretimini desteklemek ve hasat zamanında çiftçinin elindeki malı kaptırmasını engellemek amacıyla Silivri ve Pendik’te 150 bin tonluk iki depo inşa ederek Lisanslı Depoculuk Sistemini hayata geçireceğiz, çiftçilerimize güvenli depolama alanı sunacağız. Kentin merkezinde kalan Ataşehir Halini Tuzla’ya taşıyarak bu alana büyük tonajlı araç girişinin önüne geçecek bölgede ki trafiği yükünü de hafifleteceğiz.

“DESTEK 2 KATINA ÇIKACAK”

Üreten İstanbul’a Destek: İstanbul’un emeği İstanbul’un ekmeği diyerek başlattığımız satın alma politikamızı genişleterek yılda 30 bin ton buğday alımı gerçekleştireceğiz. İBB tarihinde ilk kez dönemimizde başlattığımız tohum, gübre, fide, mazot, yem gibi destekler ile arıcılık ve balıkçılık desteklerini iki katına çıkaracağız.

Tarımsal Mirası Koruma: Büyükdere Fidanlığında Yerel Tohum Merkezimizi hayata geçirerek genetik mirasımıza sahip çıkacağız. Tohumlarımızı çiftçilerimizle ve talep eden yurttaşlarımızla ücretsiz paylaşacağız. Kentlerde az alandan çok tasarruf etmek için uygulanan dikey tarım ve topraksız tarım pilot uygulamalarımızı başlatacağız. Biri Anadolu biri de Avrupa Yakasında olmak üzere 2 tane “Süt İşleme Tesisi” yapacağız.

Bireysel Tarım: Halkımızı toprakla buluşturmak ve bireysel tarımı desteklemek amacıyla İBB Halk Bostan projemizi uygun mahallelerde yaygınlaştıracağız. Tarihi bostanlarımızda yer alan üreticilerimize ücretsiz tohum desteği sunacağız.

Tarımsal Sulama: 6 adet sulama göletinde kapalı devre sulama sistemleri dönüşümü tamamlayarak kuraklıkla mücadele önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yapacağımız birer yeni sulama göletiyle tarımsal üretimde yaşanan sulama sorununu ortadan kaldıracağız.

100 YENİ HALK EKMEK BÜFESİ

Halk Ekmek: İstanbul Halk ekmek kapsamında glutensiz ürün çeşitliliğini artıracak yeni hat yatırımı yapacağız. Vatandaşlarımızın Halk Ekmek ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 100 yeni büfe kuracağız ve bunun dışında zincir marketlerle anlaşmalar yaparak daha çok yerde halkımıza hizmet edeceğiz.

Hamidiye Su : Hamidiye Su ürün yelpazesini soda ve cam şişe üretimlerini hizmete alarak genişleteceğiz. Günde 2 milyon litre olan üretim kapasitesini 4 milyon litreye çıkartacağız.

Temiz Su Tedariği: İçme suyu deposu kapasitesini 25 adet su deposu inşa ederek 2 milyon 250 bin metreküpe çıkaracağız. İçme suyu terfi merkezi sayısını 143’ten 156’ya çıkaracağız.

"İSTANBUL’A ATILAN BÜYÜK BİR KAZIK"

Rezve Projesi ve Melen Barajı: Avrupa Yakasındaki toplam su kaynaklarını yüzde 20 oranında artıracak olan yıllık 100 milyon metreküplük kapasiteye sahip Rezve Projesini 4 yıl içerisinde tamamlayıp İstanbul’a kazandıracağız. Yıllık 1 milyar metreküplük verime sahip, yıllardır bitirilemeyen Melen Projesi İstanbul’a atılan büyük bir kazıktır. Proje çöplüğüne döndü orası. Hepimizin vergileriyle yapılan bu büyük kamu yatırımını heba olmaktan kurtaracağız.

Su Tasarrufu: Yeni dönemde tek haneli oranlara inerek kayıp kaçak sorununu İstanbul’un gündeminden çıkaracağız.

İSTANBUL GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK

İmamoğlu İstanbul’un girişimcilik ve teknolojinin merkezi haline getirmek için atacakları 10 adımı da şöyle sıraladı:

10 Yeni Bilgi ve İnovasyon Fabrikası: Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenler, Bağcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerimizde kuracağımız Hızray ve metro hatlarımızla da entegre olacak. Bilgi fabrikaları ile gençler hem iş kurma imkanına sahip olacak hem kendini geliştirme imkanı bulacak hem de uluslararası ağlara entegre olacak. Yılda 5 bin olmak üzere 5 yılda 25 bin gencimize gelir sağlayacağız.

5 Yeni Tech İstanbul ve 2. OGEM: 5 olan Tech İstanbul girişimcilik merkezlerimizin sayısını önümüzdeki dönem 10’a çıkaracağız. Bunlardan ikisi Yapay Zeka merkezli olacak. Girişimci firmalarımıza vergi muafiyetleri kazandırmayı da planlıyoruz.Oyun sektörünün gelişimi için birincisini Avrupa yakasında açtığımız OGEM(Oyun Geliştirme Merkezi)’in ikincisini de Anadolu yakasında hayata geçireceğiz.

İstanbul Robotics: İstanbul Robotics markası ile kuracağımız kampüs kara, hava ve su robotlarının tek alanda birleştirme özelliğiyle dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Okulların robot takımları için uzman mentörlerimiz aracılığıyla teknik donanım sağlayacağımız bu alanda geliştirilen robotların testleri de yapılabilecek. Her yılda 100 olmak üzere 5 yılın sonunda 500 faydalı model robot patenti başvurusunda bulunmak.

“1 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE DESTEĞİ”

İstanbul Girişimcilik Fonu: İstanbul’un öncelikleri doğrultusunda girişimcilerin desteklenmesi amacıyla, Melek yatırımcılar, sektör temsilcileri, İBB ve iştiraklerinden oluşan bir üst kurul ile katılımcı perspektifle “İstanbul Girişimcilik Sermayesi Yatırım Fonu”nu kuracağız. Seçilen projelere yılda toplam 1 milyon dolarlılık bütçe desteği vereceğiz.

Girişimcilik Eğitimleri: Girişimci firmalarımızı doğru alanlara yönlendirmek ve rehberlik etmek üzere teknoloji alanında hizmet verecek 10 adet Enstitü İstanbul İsmek açacağız. Kadın, Genç ve Çocuk olmak üzere 3 Adet Girişimcilik Okulu kuracağız.Ülkemizin tamamını kapsayacak biçimde 18-25 yaş arası gençlerimiz için İnovasyon Yaz Kampları düzenleyeceğiz.

Girişimci Destekleri: 750 girişim ve 3000 girişimciye destek olacağız. Onay alan girişimlerimizi 200 bin TL hibe desteğinden yararlandıracağız.

2 Yeni Uluslararası Fuar Merkezi: Avrupa yakasında Arnavutköy ve Anadolu yakasında Pendik ilçelerimizde iki fuar alanı hizmete açacağız. Akıllı Şehircilik, Yapay Zeka, Robotik Teknolojiler, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, Bilişim teknolojileri vb. alanlarda yılda 10 Uluslararası Fuar ve Kongre organizasyonu yapacağız.

AR-GE Merkezi: Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde her yıl belirlediğimiz konu başlıklarında 5000 Ar-Ge Projesine destek vereceğiz.

DATA- İSTANBUL: Avrupa yakasında Başakşehir’de hizmete aldığımız veri merkezimizin yanı sıra Anadolu yakasında kuracağımız 2. veri merkeziyle dünyanın en büyük veri sağlayıcısı kentlerinden biri olacağız. Bu veri merkezlerimizde öğrencilere 10 GB’lık ücretsiz bulut depolama alanı servisi sunacağız.

SINIRSIZ İNTERNET ERİŞİMİ

İBB Wifi ve İBB Fiber: İBB Wifi’da sınırları kaldırıyoruz. Yeni dönemde başta dezavantajlı bölgelerimiz olmak üzere İstanbul geneline yayacağımız wifi noktalarımızda sınırsız internet hizmeti sağlayacağız. 12 bin erişim noktasına ulaştırdığımız İBB Wifi hizmetini 30 bin noktaya ve 10 milyon kullanıcıya çıkararak, kotasız ve sınırsız ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Ayrıca İBB Fiber’i kurarak İstanbulda Fiber hat ulaşmayan sokak bırakmayacağız.