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İmamoğlu'ndan Kurum'a mesaj: ''31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde''

İmamoğlu'ndan Kurum'a mesaj: ''31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ mağdurları ile AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum arasındaki gerilime ilişkin bir soruyu yanıtladı. Kurum'a yönelik "Toplumla yüz yüze gelmek biraz alışkanlık ister" diyen İmamoğlu, "Bir alışma dönemi yaşayacak, zaten o kadar yaşayacak. 31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a yönelik, "Toplumla yüz yüze gelmek biraz alışkanlık ister. Biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

TOKİ mağdurları, İstanbul’da Murat’a Kurum’u protesto etti. Bir kadının, "Babam kanserden öldü üzüntüsünden, annemi ev sahibi çıkardı, 6 senedir mağduruz" sözleri sonrası Kurum, "Bir dakika öyle bir şey yok" diyerek kameraya eliyle müdahale etti.

Pendik Kent Lokantası'nın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum ile TOKİ mağdurları arasındaki gerilime ilişkin bir soruya İmamoğlu, "Toplumla yüz yüze gelmek, her zaman burun buruna sohbet etmek biraz alışkanlık ister. Diyalog biçimi kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak, zaten o kadar yaşayacak. 31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde."

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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