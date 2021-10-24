İmamoğlu'ndan ''Yeni Taksi sistemi'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'Yeni Taksi sistemi'nde getirecekleri iyileştirmeleri açıkladı.

İstanbul'da uzun zamandır devam eden taksi sorunu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İBB yeni taksi projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, getirecekleri iyileştirmeleri 3 başlıkta paylaştı.

İmamoğlu, taksi esnafının aylık net gelirinin 6.222 lira olacağını ifade ettiği paylaşımında, İBB'nin taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödeyeceğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;

Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak

İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek

Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak

Eve gidiş gelişte servis sağlanacak

1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek

Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak

SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak

Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek