İmamoğlu’nun kampanyasına büyük destek

İBB’nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı “Askıda Fatura” uygulamasında ödeme sistemi ile 30 saatte 56.573 ailenin 7.307.612 TL değerindeki faturası ödendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için 4 Mayıs’ta “askıda fatura” uygulaması başlatmıştı.

Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak “askıda fatura” uygulamasına tıklamış ve İSKİ ile İGDAŞ’a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini girmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından “Dayanışma ile ne güzel oluyorsun İstanbul. Askıda Fatura kampanyamızla 30 saatte 56.573 ailenin 7.307.612 TL değerindeki faturası ödendi. Düzenli olarak bu verileri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler” ifadelerini kullanarak Askıda Fatura uygulamasıyla30 saatte 56.573 ailenin 7.307.612 TL değerindeki faturasının ödendiğini duyurdu.