İstanbul Büyükşehir Belediyesi çorba dağıtımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaklaşan kış aylarında yurttaşların sorun yaşamaması için, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) düzenlenen toplantıda bir dizi önlemler alındı. Megakentte hayatın aksamaması için 6 bin 882 personel ile bin 373 araç görev yapacak. Kentin 60 kritik noktası BEUS sistemiyle sürekli izlenecek, buzlanma öncesi tedbirler alınacak. İBB Koordinayon merkezinde yapılan toplantıda belediyenin sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağı için 400 müdahale noktası belirlendi. kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak İBB,Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarda araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 53 adet çekici vinç, 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı görev yapacak.

BUZ TORBASI BIRAKILACAK

Belirlenen 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakılacak. Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak.

KÖYLERE 147 TRAKTÖR

Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızlıca müdahale edilecek. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 küreme aparatlı traktörler verilerek şehir merkezinden uzak yolların da açık kalması sağlanacak.