Kadıköy Belediyesi'nden afetlere karşı psikolojik ilk yardım protokolü

Kadıköy Belediyesi ile Türk Psikologlar Derneği arasında afetlere karşı iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye’de psikolojik ilk yardım alanında afetlere karşı iş birliği protokolünü ilk imzalayan belediye Kadıköy oldu.

Kadıköy Belediyesi ile Türk Psikologlar Derneği (TPD) İstanbul Şubesi, afetlere hazırlık ve psikolojik ilk yardım alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla, 12 Mayıs Pazartesi günü bir protokol imzaladı. Protokol imza törenine Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hale Bolak Boratav, TPD Genel Sekreteri Dr. Duygu Buğa, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi İpek Demirtaş ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takım Lideri Hakan Özdemir katıldı.



İmzalanan protokolün ilk aşamasında, BAK-Kadıköy ekibine bağlı 612 gönüllünün Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenecek eğitimlere katılması planlanıyor. Eğitimlerin devamında ise belediye personeli ve Kadıköylüler de bu sürece dahil edilecek. Bu eğitimler, Kadıköylüleri afetlere psikolojik olarak hazırlamak, afet anında ve sonrasında sağlıklı bir psikolojik ilk yardım süreci oluşturmak amacıyla yapılacak.

“Her mahallede bir afet gönüllüsü olmalı”

Protokolün önemine değinen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “İlk hedefimiz, her mahallede afet eğitimi almış bir gönüllünün olması. Bu gönüllüler, afet anında mahallelerinde aktif bir rol alacak ve halkın ihtiyaçlarını belirleyerek hızlı bir veri tabanı oluşturmamıza yardımcı olacaklar.” dedi.

“Protokolü ilk imzalayan belediye Kadıköy”

Başkan Kösedağı, depreme karşı hazırlığın yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Afet hazırlığının bir parçası da psikolojik ilk yardım eğitimleridir. İnsanların afet öncesinde, sırasında ve sonrasında birbirlerine nasıl davranacaklarını ve nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmeleri çok önemli. Bu protokolü ilk imzalayan belediye Kadıköy oldu. Diğer il ve ilçe belediyelerine de örnek olmasını umuyorum.”



Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hale Bolak Boratav ise protokolün iki kurum arasındaki iş birliğini pekiştirdiğini belirterek şunları söyledi:“Türk Psikologlar Derneği olarak kamu yararına yapılan bu tür çalışmalar bizi sevindiriyor. Kamu yararına statüye sahip bir derneğiz. Önümüzdeki yıl derneğimizin 50. yılını kutlayacağız ve böyle önemli bir protokole imza atmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı.”