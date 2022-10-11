Kadıköy'de Haydarpaşa kitabı yazarlarıyla söyleşi ve imza günü

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ''Haydarpaşa Kitabı'' söyleşi ve imza günü, 15 Ekim’de İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi’nde gerçekleşecek.

Kadıköy’de yazar ve okurların bir araya geleceği “Haydarpaşa Kitabı” söyleşi ve imza günü düzenleniyor. 15 Ekim Cumartesi saat 17.00’de, İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi’nde gerçekleşecek olan söyleşi ve imza gününün moderatörlüğünü, kitabın editörü Ayça Yüksel üstleniyor. Söyleşide kitabın yazarları Haydarpaşa Garı'nın neden gar olarak kalması gerektiğini anlatacak. Ayrıca Haydarpaşa Dayanışmasının verdiği mücadele hafızalarda tazelenirken söyleşi sonunda dinleyiciler kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

HAYDARPAŞA KİTABI: KENT, MEKÂN, MÜCADELE

Kadıköy Belediyesi Akademi ve Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın birlikte hazırladığı Haydarpaşa Kitabı, Akademi Serisi'nin ilk kitabı olma özelliğini taşıyor. İlk baskısı 2021 yılında yapılan Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele başlığında Haydarpaşa Garı’nı bir sanat eseri, bir mimari yapı, bir demiryolu mirası, bir direniş mekânı, seslerin buluştuğu bir yer, mahalle mekânı, film karesi ve daha birçok farklı formda kayıt altına alarak tüm serüvenine dair bir izlenim sunuyor.